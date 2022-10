Los malos resultados obtenidos por Chivas en los últimos años han ocasionado que la afición esté buscando responsables de la irregularidad que ha mostrado el primer equipo en los últimos años, en donde uno de los personajes más señalados es el Director Deportivo, Ricardo Peláez.

El exdelantero arribó al Guadalajara a finales del 2019 para diseñar un nuevo proyecto deportivo para el 2020 generando las famosas Chivalácticas debido a la contratación de varios jugadores de gran prestigio y calidad que brillaban en la Liga Mx como Víctor Guzmán, Cristian Calderón, Jesús Angulo, José Madueña, Alexis Peña, José Juan Vázquez, Uriel Antuna y el regreso a casa de José Juan Macías, generando grandes expectativas al respecto.

Sin embargo, esa ilusión se ha ido diluyendo semestre tras semestre, en donde los refuerzos no funcionaron y los resultados prometidos en cuanto a “títulos” no se han cumplido, arrojando números bastante pobres en un lapso de casi tres años, en donde el Rebaño, bajo la tutela de Peláez, ha disputado 106 partidos de Liga, en donde el saldo es de 37 victorias, 40 empates y 29 descalabros.

Traducido en puntos, el Guadalajara disputó un total de 285 unidades (contando solamente juegos de Fase Regular), en donde los tapatíos solamente sumaron 135, es decir, el 47.36 por ciento de las unidades.

DATOS EXCLUSIVAMENTE DE LIGA MX RUBRO TOTAL J. JUGADOS 106 J. GANADOS 37 J. EMPATADOS 40 J. PERDIDOS 29



PUNTOS CONSEGUIDOS CONSEGUIDOS POSIBLES EFECTIVIDAD 135 285 47.36

De los seis torneos en los que ha estado el afamado directivo al frente del Rebaño, lo más cerca del título fue en el Guard1anes 2020 cuando cayeron en Semifinales con el León, posteriormente su mejor actuación fue en el Apertura 2022 al caer en Cuartos de Final frente a Atlas. En el resto de los torneos quedó fuera de la contienda en Repechaje, a excepción del Clausura 2020 que fue suspendido por el brote de COVID-19 en el mundo.

RENDIMIENTO TORNEO POS. EN LA TABLA AVANZÓ HASTA ELIMINADOS POR Copa Mx 2019 - Octavos de Final Dorados Clausura 2020 5 Suspendido - Guard1anes 2020 7 Semifinales León Guard1anes 2021 9 Repechaje Pachuca Apertura 2021 10 Repechaje Puebla Clausura 2022 6 Cuartos de Final Atlas Apertura 2022 9 Repechaje Puebla

Durante toda la gestión de Ricardo Peláez, no se pudieron ganar recurrentemente los duelos más importantes para la afición, ya que de los 15 Clásicos que disputó el Rebaño en este lapso, solamente tuvieron cinco triunfos, cinco empates y cinco descalabros en general cuando se enfrentaron a América y a Atlas en los Clásicos Nacionales y Tapatíos.

BALANCE EN CLÁSICOS RIVAL GANADOS EMPATADOS PERDIDOS TOTAL América 2 2 3 7 Atlas 3 3 2 8

Otro tema que desató la polémica en el chiverío fue el tema de la designación de entrenadores, ya que desde su llegada no deseaba mantener a Luis Fernando Tena e incluso se entrevistó con Diego Alonso, a quien no le convenció el proyecto, trayendo a un veterano como Víctor Manuel Vucetich. Tras no convencer por las formas, apostó por juveniles como Marcelo Michel Leaño que tuvo un pésimo paso como entrenador y el fortuito interinato de Ricardo Cadena que le valió el dirigir este Apertura 2022.

