La irregularidad que se ha vivido en Chivas durante los últimos años no pasa desapercibida en los altos mandos del Guadalajara, por lo que el presidente del grupo, Amaury Vergara, ya estaría sondeando candidatos para poder reposicionar a los tapatíos en la cima del futbol mexicano, por lo que el puesto de Ricardo Peláez estaría en riesgo.

Desde hace varias semanas te revelamos en Rebaño Pasión que el ciclo del exdelantero estaría en riesgo debido a los malos resultados, por lo que inclusive en el Consejo ya se vislumbraba el perfil del sucesor en el puesto de Director Deportivo, situación que se confirmaría con el reporte del comunicador de TUDN, Marco Cancino.

“No sé qué vaya a pasar en Chivas, mañana si avanzan o no avanzan, pero hay rumores muy fuertes de que si no avanzan se acabó la Cadeneta y se acabó también Ricardo Peláez. Por cierto, me enteré en Guadalajara, Néstor de la Torre dos veces le ha dicho que no a Amaury. Está buscando directivo”, declaró en el programa Línea de 4.

El plan original de los propietarios del Rebaño es esperar a que concluya la participación del equipo en este Apertura 2022 para hacer el análisis pertinente y pedir que rinda cuentas Ricardo Peláez por su proyecto, en donde los malos resultados lo tendrían al borde del despido.

¿Cuál es el perfil del director deportivo que busca el Consejo?

Tal y como te lo revelamos en Rebaño Pasión desde el 16 de agosto, el plan de la directiva es contratar a un directivo que esté identificado con la institución, que conozca la importancia del Guadalajara en el futbol mexicano y sobre todo, que sepa trabajar con fuerzas básicas, ya que la política de convertirse en un club formador se mantendrá en el chiverío al menos durante los próximos años.

