La eliminación de Chivas en el Repechaje en su visita al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc ha calado hondo en el orgullo del Rebaño; sin embargo, el entrenador rojiblanco Ricardo Cadena aseguró que considera que tiene virtudes que le permitirían mantenerse al frente del Guadalajara para el Clausura 2023, aunque sabe que es decisión de la directiva.

“Particularmente me siento firme en la convicción, hay un análisis que seguramente todos hacemos y hay muchas cosas que puedo resaltar y que puedo decir que son positivas, que me hacen fuerte y sentirme con la capacidad de poder continuar. No va a depender de mí, será una evaluación que hará mi directiva y ellos lo van a determinar. Dentro de ese análisis existe la posibilidad de ver si hay opción de traer a algún elemento o reforzar al requipo en algunas líneas.

ver también Se terminó su estadía en Chivas

“Primero que nada, supongo que debo ser evaluado por mi directiva y ellos van a determinar si hay posibilidad de continuar. Como cuerpo técnico hemos estado tomando precaución en los diferentes escenarios. Se tiene una idea, pensando en la continuidad y tenemos algo preparado como son las fechas y cuestión de pretemporada que ya se han estado atendiendo en las diferentes áreas. De lo demás, tengo que esperar si hay esa opción para continuar”, declaró en conferencia.

La continuidad del entrenador está en riesgo, incluyendo la del Director Deporivo, Ricardo Peláez, ya que la familia Vergara analizará los resultados obtenidos por la institución durante la gestión del exjugador y a partir de eso tomarán la decisión de mantener o truncar el actual proyecto.

Admitió fracaso con Chivas

“Nuestra afición merece siempre un reconocimiento aparte. No pudimos darles la satisfacción y como entrenador asumo que fracasamos en la búsqueda de mínimo estar en donde teníamos planificado que era calificar. En ese sentido hemos fracasado”, concluyó Cadena.

