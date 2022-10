Chivas está viviendo una nueva sacudida interna debido al pésimo semestre que registró el conjunto tapatío y que culminó con la bochornosa eliminación del Apertura 2022 en manos del Puebla en la instancia de Repechaje, por lo que se pide que se le dé continuidad a la plantilla de jugadores.

El capitán del Guadalajara, Fernando Beltrán, atendió a los medios de comunicación tras la reunión que tuvo el plantel con el presidente del equipo, Amaury Vergara, en donde admitió que el equipo llegó diezmado a la Fase Final por los resultados obtenidos en las últimas jornadas; sin embargo, pidió que se mantenga la base del plantel para el Clausura 2023.

“Al final se tiene que dar continuidad a un trabajo con los jugadores que tiene. Un poco, en ciertas partes del torneo, tuvimos muy claro lo que queríamos, el objetivo y el sistema de juego que nos propuso. El tener tantas pérdidas al final del torneo nos hizo llegar con desconfianza al Repechaje. Estaré a muerte, si me toca estar aquí, con la directiva, los seguiré respaldando y tratando de dar lo mejor dentro del campo”, declaró el mediocampista.

Sin embargo, el Nene no abogó por Ricardo Peláez, dejando completamente la decisión de su permanencia a los altos mandos del club, es decir el Consejo que es integrado por la familia Vergara, por lo que solamente acatan órdenes.

“Ellos deciden. No sé. A nosotros nada más vinieron a plantearnos, a decirnos lo que pasó en el torneo, no nos hablaron de un futuro, simplemente la directiva tomará decisiones y nosotros tenemos que acatarlas. No podemos pelear algo que no hicimos dentro del campo. Nosotros no podemos tomar esa decisión, la decisión la tomará la directiva. A nosotros nos tocará saber si vamos a estar o no vamos a estar”, concluyó.

¿Cuándo reportarán los jugadores?

A través de un comunicado, el Guadalajara dio a conocer que la plantilla de futbolistas recibirá tres semanas de descanso y están citados a reportar con el equipo para exámenes médicos y físicos el próximo lunes 31 de octubre, aunque los mismos futbolistas no saben quiénes serán requeridos.

