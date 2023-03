Las Chivas de Guadalajara y el club América continuaron con la programación especial del Clásico de México al anunciar este miércoles a través de un video en redes sociales la presencia de un particular invitado para el partido del sábado en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 y que se celebrará a casa llena tras confirmarse la venta total de la boletería habilitada para esta edición 185 del Clásico Nacional en la Liga MX.

Se trata del famoso tiktoker argentino Jero Freixas, quien junto a su esposa la también actriz Josefina de Cabo, se han dedicado a crear contenido visual de comedia para los amantes del futbol desde hace algunos años en las redes sociales. Así que esta confirmada presencia de esta pareja de actores fue festejada por sus seguidores chivahermanos, que tomaron con beneplácito el video de minuto y medio que adelantó su participación en el venidero Clásico Nacional en el Gigante de Zapopan.

ver también La inédita concentración de las Águilas

El divertido sketch de Jero y Jose en un particular video, que incluyó a las tortas ahogadas, el mariachi y el tequila, para promocionar este próximo Clásico de México y en el que se destacó que ni siquiera el humorista argentino se quiere perder el Chivas vs. América del próximo sábado en el Estadio Akron, tras confirmar su presencia en el partido más esperado de cada torneo en el futbol mexicano.

Josefina inició el sketch al adelantar que "vamos a hacer dos días en Ciudad de México, uno en Querétaro y uno en San Miguel de Allende (Guanajuato)". "Y Guadalajara", le interrumpe Jero. "No vamos a Guadalajara", replica Jose y su esposo le atina que: "No podemos no ir a Guadalajara", a lo que ella insiste: "pero no vamos". Y Jero reafirma, "pero tenemos que ir a Guadalajara". En un intento final de ella por hacerle entender, le explica: "Mi amor, nos vamos mañana. Ya sacamos todos los hoteles, ya está todo el itinerario armado, no me cambies todo ahora".

Los comediantes estarán presentes el sábado en el Estadio Akron (Twitter)

La épica argumentación de Jero Freixas en el sketch se basó en que "si vas a México, tienes que ir a Guadalajara. Comerte una torta ahogada, tomar tequila, escuchar mariachis y ya que estás allí, te ves el Clásico de México que se juega en Guadalajara". Por lo que comenzó a convencer a su esposa, que le advirtió: "Ahhh, por ahí venías" y le agregó: "Juegan las Chivas con el América" e insistió que es "¡partidazo!", para concretar que "es más partidazo que Corea del Sur-México. Se juega el Clásico de México justo cuando estamos en México y no lo vamos a ver". Josefina solo se limitó a esbozar un contundente: "¡No!", por o que Jero advierte que "era la respuesta que esperaba. Y me parece una falta de respeto al destino". "¿Una falta de qué?", le interrumpe y a lo que añade que es: "Una falta de respeto al destino. Dale gordita. Se sabe que cuando viajas a algún lugar del mundo, si justo se juega un partido de futbol importante allí, tiene que ir". "Y si no es importante, también", le acota Josefina.

Jero reconoció en el descenlace del video, que "claro, sí. Pero este es importante, es importantísimo. Es el Clásico de México". Por lo que su esposa le recrima que "está bien, pero no nos dan los días para meter Guadalajara" y él le incentiva al proponer que "vamos mediodía. Volamos a Guadalajara, vamos directo al Estadio, vemos el Clásico y nos volvemos a Ciudad de México". Ella recapacita con algo de incredulidad y le pregunta: "¿Y el tequila, los mariachis y la torta ahogada?". A lo que Freixas cierra el sketch con broche dorado al afirmar que "¡ah!, eso no importa".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!