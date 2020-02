Entre lágrimas: las vidas de los canteranos de Chivas en España

Las fuerzas básicas de Chivas trabajan para que sus jugadores tengan roce internacional y lleguen lo mejor preparados al primer equipo. Además de competir en torneos con clubes de todo el mundo, El Rebaño mandó hace siete meses a siete canteranos para que se fogueen el en futbol español. ESPN Digital se contactó con algunos de ellos y, a pesar de su crecimiento, añoran con volver a México.

Los elementos que envío el club fueron Diego Cortés, Ángel López, Luis Olivas y Edson Torres (al Tudelano de la Segunda División B), Jorge Berlanga: Pavel Uriel Pérez, Renato Mendoza y Alejandro Reynoso (Club Deportivo Toledo, de la Tercera División de España).

“Es muy duro no estar con mi familia. Gracias a Dios, a diario me comunico con ellos. Tengo más cercanía con mi mamá. Me dice que me esfuerce, que estamos separados, pero que le eche ganas”, contó entre llantos Pérez sobre la distancia con su familia.

Acerca de la experiencia que adquiere en el día a día, el joven resaltó: “Uno, que gracias a Dios tiene esta oportunidad y está joven, le aprende a esos jugadores con mucha trayectoria, incluso, hay uno que ya estuvo en Primera División acá, en Europa”.

Su entrenador, Manu Calleja, reconoció que le costó la adaptación, pero que "ahora está muy bien, porque tienen ganas y mucha hambre".

“Cuando regrese van a tener una experiencia importante que no es mejor, ni peor que en México, pero que lo va a enriquecer como futbolista", aseveró su DT.

Otro de los canteranos cedidos, Luis Olivas de 19 años, también reveló que lo más difícil es estar lejos de su casa: “Extraño el picante, a mi familia, a mi novia. Estar en otro país es más complicado”.

Con respecto al aspecto futbolístico, el jugador declaró estar contento: “Desde que llegué acá me sentí muy bien, el entrenador nos fue dando la confianza".

Los jugadores prestados estarán fuera hasta julio, por lo que les quedan cinco meses en esta primera travesía por el futbol europeo.