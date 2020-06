Épico: La emotiva sorpresa de Oswaldo Sánchez a Blanca Félix en un Live

Blanca Félix, portera de la rama femenil de las Chivas de Guadalajara, se vio sorprendida por un video del legendario portero rojiblanco: Oswaldo Sánchez, quien le removió los recuerdos con una muy emotiva anécdota en Mazatlán que la dejó sin palabras, durante una entrevista a través de un Live en la red social Instagram con la cadena TUDN.

La guardameta del Rebaño Sagrado Femenil, de 24 años de edad, se encuentra en la pretemporada con la rama femenil rojiblanca en las instalaciones de San Rafael y la noche del jueves atendió a la cadena TUDN en una transmisión en vivo a través de Instagram, que condujo el comentarista Alfredo Tame y en la que reveló que "mi primer ídolo: Oswaldo Sánchez. Desde que tengo uso de razón que me puse los guantes y empecé a ver a las Chivas, Oswaldo Sánchez, siempre".

Blanca Félix se ha afianzado en el arco rojiblanco femenil (JAM media)

Tame, ante la respuesta tajante la invitó a hacer "un viaje diferente" y le mostró en su teléfono un video en el que aparece Oswaldo Sánchez, quien le cuenta su inolvidable anécdota y que la soprendió al recordarle "Blanca, ¿cómo estas? Te mando un abrazo muy fuerte. Estoy muy orgulloso de ti, tengo presente una firma de autógrafos en Mazatlán, recuerdo perfecto tu carita con tu pants de portera, con tus guantes, te esperaste hasta el último".

"San" Oswaldo, como se conoció al sólido arquero en su etapa rojiblanca, prosiguió su anécdota y rememoró que "ese día me dijiste que querías ser portera profesional y yo te dije que lo podías lograr. Estabas convencida, eres una muestra viviente de que los sueños se cumplen. Te mando un abrazo muy fuerte, me siento muy feliz de verte, con ese arrojo, con ese ímpetu, con esa valentía. Siempre poniendo la cara ante los pelotazos, vas a llegar muy lejos, te quiero ver jugando un mundial con la selección mayor, bendiciones y un abrazo".

Blanca Félix, aún en su sorpresa y sin encontrar las palabras, reaccionó y reconoció "que bonito, que se acuerde de mi, de esa firma de autógrafos, que única y exclusivamente viajé a Mazatlán, sola, cayó un chubasco, se inundó la ciudad. Pero yo fui a ver a Oswaldo Sánchez y lloré, de hecho, ya tenía mis añitos, tenía unos 18 o 19 años y lloré de la emoción de que lo estaba conociendo y mira que esto: el futbol, uno de los regalos más bonitos que me ha hecho como conocer a mi ídolo y quien me inspiró y me motivaba hasta la fecha viendo sus videos, todavía, que me regala estos momentos tan significativos e importantes para mi".