Una de las imágenes de la jornada futbolera de este fin de semana la dio el Chicharito Hernández en conferencia de prensa. El exdelantero de Chivas de Guadalajara se mostró muy afectado por la eliminación del LA Galaxy en la MLS y estuvo al borde de las lágrimas. "Estoy muy dolido", dijo ante los medios.

"Frustrado no estoy, estoy dolido, no estoy frustrado. Di todo lo que estaba en mí en todos los aspectos, también me perdí desafortunadamente 12 partidos, no sé qué hubiera sido si hubiera estado en el campo. No por decir que hubiera sido el héroe sino también las lesiones nos jugaron una mala pasada a todos nosotros en esta temporada, no nada más a mí, influyó muchísimo", comentó en rueda de prensa.

Sus ojos se aguaron a medida que se explayaba en explicaciones para entender el porqué de la eliminación del conjunto angelino. Y es que a pesar de que se quedaron a mitad de camino esta tempora, el ex Chivas tuvo un semestre para enmarcar en el que anotó 17 tantos y quedó a solo dos del máximo goleador del campeonato.

"Todavía está muy fresco, hay que vivirlo, sentirlo, pasarlo, como se vive lo bonito también y las victorias, estas derrotas y los sueños no conseguidos también hay que vivirlos, ya después veremos, habrá también más tiempo, desafortunadamente porque no calificamos a los Playoffs, para planear una buena pretemporada y una buena temporada a la siguiente.", continuó.

El Chicharito se despachó con un doblete en la última fecha ante el Minnesota en un empate a 3 que supuso la eliminación del Galaxy. Los angelinos quedaron en la octava posición de la Conferencia Oeste con 48 puntos, misma cantidad que el Real Salt Lake aunque con peor diferencia de goles.