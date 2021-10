"Ni agua daban": Ex jugadora de Chivas habla de carencias en la Liga MX Femenil

Desde hace varios torneos la Liga MX Femenil ha dado un vuelco impensado hace tan solo unos años. El futbol femenino cada vez va ganando más espacio en los medios, en el ideario de la afición, pero mucho más importante, en el interés de los clubes en darle seguimiento a los proyectos que ayuden a la consolidación de la rama feminil en el balompié local.

En Chivas de Guadalajara se han dado pasos agigantados para hacer de la femenil del Rebaño uno de los mejores equipos de todo el campeonato. Sin embargo, también ha habido puntos negros que han quedado a deber por las formas con algunas de sus jugadoras, caso Daniela Pulido, quien declaró sus problemas con la directiva de los rojiblancos.

"En los últimos torneos cambian de directiva y vienen los problemas. Más allá de que no te pagan y no te dan cosas como a los hombres, dejo de jugar, todo el torneo me citaron a un solo partido y no jugué. Fue cuando me dije que estaba dejando de lado tantas cosas que podía hacer y estudiar, daba todo por mi carrera al respetar la dieta, levantarme temprano, ir a entrenar", dijo en entrevista con Werevertumorro.

Con apenas 21 años, Pulido dejó las canchas desde muy joven para incursionar en otros ámbitos de su vida. La exjugadora de Chivas también recuerda las precarias condiciones que se vivían ¿viven? en varios conjuntos de la Liga MX, en donde muchas de las protagonistas tienen que costearse la mayoría de sus gastos.

Daniela Pulido con Chivas (Imago 7)

"Los problemas no solo estaban en Chivas, también en todos los equipos de la Liga. No te miento, había entrenamientos en que no les daban agua, tenían que llevar su agua.Solo Chivas, América, Tigres, Monterrey y por ahí Atlas dan buen trato de equipo Top. Al principio en Chivas era como escuelita de que solo te dejaban llegar a entrenar y te ibas, después empezaron a permitirnos bañarnos y comer ahí, pero hablas de solo cinco equipos en toda la Liga Femenil que dan esa facilidad, las niñas de otros equipos tenían que solventar todo", señaló.