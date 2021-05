Ex Chivas: El jugador que fue borrado de Chivas por estar pasado de peso denuncia acoso por parte de José Luis Higuera

Luis Márquez fue uno de los jugadores más destacados en la primera edición de la Liga de Expansión MX. El 'Gordo' se coronó con el Tepatiplán FC dando una gran exhibición y además fue condecorado con el MVP de la final en la que se impusieron al Atlético Morelia. Su ficha aún pertenece a Chivas, equipo que lo 'borró' por hacer honor a su apodo.

“Alguna vez hablé con él de eso, pero fue hace más de año y medio. Me dijo que si quería estar en Chivas debía bajar unos kilos de peso”, comentó alguna vez en una entrevista Márquez sobre una conversación con Matías Almeyda, quien fue su técnico en el Rebaño. El Gordo jugó con los rojiblancos de 2009 hasta 2016 ante de salir prestado a Coras de Tepic.

De acuerdo a sus palabras, el Pelado lo consideraba toda una promesa de la cantera rojiblanca, pero le pedía bajar unos kilos de más para explotar todo su potencial. Sin embargo, Almeyda nunca lo llamó de regreso y el delantero terminó yéndose a las filas de Lobos BUAP, Tampico y Mineros antes de recalar en su club actual.

Denuncia acoso por parte de exdirectivo de Chivas

Tras coronarse campeón en la Liga de Expansión MX, Márquez fue contundente con unas denuncias que ponen en jaque a José Luis Higuera, quien fuera directivo de Chivas. De acuerdo a sus palabras en el programa Súper Gol, de Guadalajara, el verdadero responsable de que no continuara en el Rebaño fue el mismo Higuera y no Almeyda, como se creía.

Luis Márquez es apodado el Gordo (Imago 7)

"En Zacatepec teníamos una muy buena relación. Me dijo que iba a regresar a Chivas y me mandó con una nutrióloga. Pasamos a liguilla y ahí empezó todo, perdimos 3-1, yo siento que di un buen partido. En el viaje de regreso me llamó Higuera, me preguntó si me iba a alcanzar para estar en Chivas y yo le digo que estoy listo y sólo dijo: 'A ver si no te llevas una sorpresa por soberbio'.", relató.

Márquez aún tiene seis meses de contrato con Chivas, pero su vuelta pareciera estar complicada. El mismo futbolista afirmó que nunca tuvo buenas relaciones con Higuera, quien nunca intercedió por el ante Almeyda para tener minutos de juego, y también declaró que su caso fue olvidado en aquella época por los dirigentes para proteger la proyección de la Chofis López.