Otro dardo venenoso: "No juega futbol", Ángel Reyna arremetió contra el Pollo Briseño

Fiel a la tradición, el nombre de Ángel Reyna sigue siendo sinónimo de polémica aún estando fuera de la cancha, pues una vez más acaparó los reflectores en el entorno del Club Deportivo Guadalajara tras realizar muy fuertes declaraciones contra uno de los futbolistas del plantel actual: Antonio el 'Pollo' Briseño.

Y es que en entrevista con el reconocido youtuber 'Werevertumorro', el exjugador del cuadro tapatío se mostró muy sincero y directo al expresar su opinión acerca del central tapatío, asegurando que no jugaba futbol, sin embargo, vestía la camiseta de Chivas debido al protagonismo que podía tener fuera de la cancha.

"El Pollo no juega futbol, pero le encanta todo lo demás. A algunos les excita estar ahí porque pues en la cancha no son referentes entonces buscan ser referentes fuera de la cancha, yo era un tipo que no pensaba en eso", lanzó Ángel Reyna durante la charla en el podcast 'Muy Fuera de Lugar'.

Ángel Reyna en su época con Chivas. (Imago7)

"El futbol está maleado": Reyna

En ese mismo sentido, el 'Pleititos' se mostró molesto por la actitud que suelen tomar los futbolistas jóvenes ante la gran cantidad de ofrecimientos que tienen por parte de los patrocinadores para publicitar sus marcas, pues aseguró que en su época él prefería no distraerse con dichas situaciones.

"El futbol está maleado por lo que buscan ahorita los jugadores, ahorita quieren lana y fama, no jugar y ser el referente. Eso pues es muy fácil conseguirlo para el representante porque a esos güeyes la carrera les dura muy poquito. En mis contratos me tocó que desde un inicio dije no me hablen, porque a mí no me gustaba hacer esas cosas", sentenció.