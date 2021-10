Angel Reyna sobre Vucetich: Estaba desesperado con jugadores de Chivas

El ex jugador del Club Guadalajara, Ángel Reyna reveló una conversación que tuvo con Víctor Manuel Vucetich cuando era el estratega rojiblanco, donde le expresó su desesperación porque consideraba que los elementos de su plantel no le entendían lo que pretendía dentro del terreno de juego y eso desencadenó un doloroso descalabro ante América en el Clásico Nacional.

En entrevista para ESPN, el ex futbolista habló de lo que se ha vivido en los más recientes años con las Chivas, pues desde su punto de vista hace falta más hermandad y compromiso entre los futbolistas para sacar adelante los proyectos, ya que han desfilado muchos entrenadores, a partir de lo que hizo Matías Almeyda y con ninguno se han dado los resultados esperados, por ello recordó su conversación con el Rey Midas.

“Yo creo que no es culpa de los entrenadores porque vino un entrenador como Almeyda y lo hizo muy bien y después cuando se fue cayeron a lo más hondo. Una vez me encontré a Vucetich en un hotel saliendo del clásico donde habían perdido en contra del América y él me decía desesperado que los jugadores no le entendían, que los jugadores no captaban la idea, que los jugadores realmente no entendían dónde estaban parados, fue una plática corta pero contundente”.

Ángel Reyna en Chivas (Imago 7)

“Vucetich y yo estuvimos juntos en Monterrey y me tocó un gran equipo con grandes jugadores que captaban la idea de juego muy rápido y sabíamos dónde estábamos parados, sabíamos a qué teníamos que jugar y cómo teníamos que ganar cosa que jamás entendieron en Guadalajara. Falta tener esa hermandad (al interior de Chivas) y sobretodo cierta lealtad entre mexicanos y sobretodo entre colegas, hay muchas envidias y desafortunadamente la envidia está ganando, el sol sale para todos y si quieres más calorcito te tienes que poner a jalar y trabajar más, no nada más querer lo que tiene el otro tan fácilmente porque a todos nos cuesta conseguir las cosas pero muchos quieren destruirlas”, indicó Ángel Reyna, quien estuvo con Chivas del 2014 al 2016 con muy pobres resultados, pues solo anotó un gol en 28 partidos.

Michel Leaño no debería ser el técnico de Chivas

Por otro lado, Reyna manifestó las razones por las que Marcelo Michel Leaño no debería ser el estratega del Rebaño Sagrado, afirmando que cuando un directivo tiene la aspiración de ser entrenador pero fue contratado en otro puesto, la situación se puede salir de control. Tal y como ha ocurrido con el timonel interino que siempre ha tenido el sueño de ser técnico, aunque su posición siempre ha estado dentro de la dirigencia tapatía.