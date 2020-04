"Extraño a Chivas y yo no quería salir de ahí": Alan Pulido

Si bien no nació futbolísticamente en el Club Deportivo Guadalajara, el delantero Alan Pulido afirmó que extraña pertenecer a la institución, que no olvida los momentos vividos y que estaría dispuesto a un eventual regreso.

Así lo confirmó en diálogo con Unanimo Deportes, donde consultado por si echa de menos al Rebaño Sagrado, admitió que "claro que se extraña (a Chivas). Se extraña ese club donde pertenecí tres años, gané tres campeonatos, quedé Campeón de goleo, obviamente el cariño de toda la gente que recibí y hasta la fecha siempre se va a entrañar un club tan grande como Chivas".

En ese sentido, agregó que "amo a ese club y yo no quería salir de Chivas y mucho menos en la forma en cómo se presentó (...) Yo encantado, ojalá pueda regresar".

��Así de claro habla @alanpulido “Extraño a Chivas, ojalá algún día pueda volver”... pic.twitter.com/HJ9f5VUBV3 — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) April 2, 2020

Además, aprovechó la instancia para aclarar que no tuvo conflictos con el actual director deportivo rojiblanco, Ricardo Peláez, indicando que "no tuve bronca con él, no peleamos ni mucho menos. Hubo pláticas pendientes, desde antes de él, con la directiva pasada ya habíamos hablado para renovar mi contrato y a final de cuentas nunca se llegó a esa plática ni ese acuerdo".

Respecto a si se considera ídolo para la afición del Rebaño Sagrado, el campeón de goleo del Apertura 2019 sentenció que "no me gusta idolatrarme a mí mismo es la realidad. Gané todo lo que tenía que ganar todo lo que me propuse. Yo creo que la gente se encargará de decir si me reconoce como un ídolo o como un jugador normal, el cariño que le tomé a la gente y al equipo es algo que no voy a olvidar nunca".