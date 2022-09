Chivas de Guadalajara publicó el lunes un video a través de su cuenta oficial en youtube y en su canal por suscripción Chivas TV, con la reivindicación que tuvo el mediocampista Fernando Beltrán con un recordado aficionado al que le falló el plumón en el peor momento, además de Alexis Vega, que pudo ver su firma inmortalizada en la piel de un particular seguidor.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, con la ausencia de los tres convocados a Selección Mexicana y de Santiago Ormeño con Perú, cumplió este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para seguir con los prepararativos de su próximo compromiso: frente a Cruz Azul en el Estadio Azteca, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

La primera historia de las Chivas fue la del jovencito Daniel Alonso, quien contó cómo ya dentro del Estadio Akron para el partido con Pumas UNAM esperó a la llegada del equipo al inmueble para pedirle un autógrafo al Nene Beltrán, pero el plumón falló y el volante no pudo firmar su playera. El departamento de medios rojiblanco lo buscó en redes sociales e hizo posible que su ídolo se reivindicara y finalmente le autografiara el jersey.

Fernando Beltrán se reivindicó y firmó la playera de Daniel Alonso (Chivas TV)

Alonso recordó que "el plumón falló y no sé la verdad por qué. Lo había calado antes de salir y todo, no sé por qué falló. Saliendo del estadio me llegó un mensaje de un amigo y era un video de Chivas. Lo abrí, me emocioné, grabé un video y empecé a mandar mensaje por todos lados".

Chivas, de forma simultánea en el video, presentó también está la historia de Azael Sánchez, quien más allá de ser seguidor del Club Deportivo Guadalajara lo es del delantero estelar Alexis Vega. Contó la anécdota de cómo pidió que el también seleccionado nacional le firmara el antebrazo, posteriormente se tatuó ese autógrafo y regresó a Verde Valle para mostrarle el resultado final al 10 rojiblanco. Incluso, el atacante de 24 años le prometió que le regalaría una playera como agradecimiento.

