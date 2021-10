Chivas de Guadalajara sueña con la vuelta de Javier Hernández y el jugador se pone 'a tiro'

Chivas de Guadalaja y la selección mexicana suspiran por Javier Hernández. El delantero mexicano ha sido el anhelo del Rebaño desde que volvió de su aventura por Europa para instalarse en la MLS, y en cada mercado de pases se disparan los rumores sobre su posible vuelta con los rojiblancos en un intento de repatriarlo.

+ VER TRANSMISIÓN EN VIVO DE MÉXICO VS. HONDURAS AQUÍ.

Su pasaje por el LA Galaxy no ha sido el soñado, de allí a que su cotización de mercado esté en caída libre en los últimos años. Desde las oficinas del Akron siempre han visto de reojo el valor con que se cotiza al Chicharito, por lo que en la próxima ventana de transferencias se daría una de las últimas chances de que el artillero vuelva a vestirse con los colores de Chivas.

De acuerdo al portal Transfermarkt, especializados en medir el valor de los futbolistas, Chicharito tiene un coste de apenas dos millones de dólares, cifras similares a su valor al momento en que el Manchester United lo fichó en el 2010, quienes terminaron desembolsando el triple de ese coste a las arcas del Rebaño. Esto no hace más que pensar que Chivas podría hacer una intentona para hacerse con el jugador.

Javier Hernández aún sueña con volver al TRI (Imago 7)

No obstante, el LA Galaxy no lo pondrá fácil. A sabiendas de que Hernández sigue teniendo gran mercado, y lo que representa como jugador "institución", los estadounidenses se han cerrado en seco a una posible venta. "El valor de un jugador o ponerle un precio es cuando tienes un interés en venderlo, aquí no lo hay. El valor baja cuando no hay interés en él. Hay interés en él.", dijo a Pasión W Dennis Te Kloese, directivo que fue consultado por el estatus del Chicharito.

Con el futuro de Míchel Leaño en el aire, y una posible reestructuración de Chivas de cara a los próximos torneos, el regreso de Javier Hernández se antoja como una de las bases principales para crear ilusión por un nuevo proyecto. De allí a que el Chicharito empiece -de nuevo- a ser relacionado con el club de sus inicios a meses de un nuevo mercado de transferencias.