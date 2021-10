Atención: Giovani Dos Santos se habría ofrecido a Chivas de Guadalajara

La carrera de Giovani Dos Santos ha dado un giro de 360° y el jugador mexicano se encuentra en el paro. El que alguna vez fuese considerado como el "nuevo Messi" ha perdido el rumbo y ahora mismo se encuentra sin equipo, y en un intento desesperado por volver a vestir de corto, 'Gio' se habría ofrecido a Chivas de Guadalajara.

De acuerdo a una información que publica el diario El Universal Deportes en su edición de este miércoles 6 de octubre, el exjugador del América tanteó su llegada al Rebaño después de que los azulcrema le mostraran las puertas de salida el torneo pasado. "Ahora que está sin equipo, Giovani dos Santos ha entrado en desesperación, ya que ningún equipo de la Liga MX, la MLS o Europa le han buscado.", se lee en parte de la información.

Siempre y según esta información, el agente del futbolista le estaría buscando acomodo tanto en la Liga MX como en alguna franquicia de la MLS, sin embargo, todas las puertas parecen habérsele cerrado después de unos años llenos de altibajos en los que el rendimiento del mediocampista han estado muy lejos de lo esperado.

Información de El Universal Deportes (Captura El Universal Deportes)

"¿A qué grado llegará su desesperación que charlaron con la directiva del Guadalajara para saber si existía alguna posibilidad de llegar a un acuerdo? No se dio, por su alto salario.", cierra la nota que destaca la principal traba que llevó a los rojiblancos a descartar el fichaje del, entre otros, exfutbolista del FC Barcelona.

Y es que con el pasado reciente que aún se vive por los lados del Akron se encuentra el caso de Oribe Peralta. El veterano de mil batallas también cuenta con pasado americanista y llegó a Chivas con uno de los salarios más altos de la plantilla, no obstante, su rendimiento no ha estado a la par de su chequera, algo que no quieren repetir en las oficinas rojiblancas con Dos Santos.