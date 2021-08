Chelís propuso a un ex América para ser refuerzo de Chivas

Chivas de Guadalajara ha sufrido en los últimos años durante los mercados de fichajes debido a la escasez de refuerzos, lo cual es fiel reflejo de la situación económica de la institución y a nivel general. Y para este torneo Grita México A21 de la Liga MX no ha sido la excepción, ya que solo ha tenido el retorno de Christian Pinzón de los Chicago Fire.

Más allá de las dificultades que implican la compra o adquisición de un mexicano y la manera en que los otros clubes juegan con ello, también extrañó que el Rebaño no tomara ninguno de los varios jugadores que se encuentran en condición de libre. Lo mismo consideró José Luis Sánchez Sola, pasajero ex entrenador de Chivas USA, quien sugirió nada menos que a un ex América.

Durante el programa de Futbol Picante de ESPN, Chelís aseguró en el futbol mexicano uno de los grandes talentos desperdiciados es Giovani dos Santos, quien quedara libre de América tras el último Guard1anes 2021. Y consideró que se trata de una gran opción para el equipo Rojiblanco ya que, además, llegaría de manera gratuita.

“Yo digo que es un gran jugador, y que en México desperdiciamos mucho el talento, no ellos se ayudan ni hay quien los ayude, y hay jugadores hoy en día como Giovani que son como 5 o 6 que están totalmente desperdiciados y yo de verdad te lo digo, yo lo contraría en la Chivas”, aseguró el ex estratega y actual analista.

Y añadió: “Le pagaría a destajo, cuantas camisas planchas, cuantas te pago y así a destajo, y cuando le toques la bolsa hoy en día que ya no tiene bolsa, y tiene grandísimas cualidades, esta sería una manera de llegar. Chivas lo necesitaría y para Chivas no es importante pagarle a un jugador dos o tres millones de dólares, siempre y cuando sea a destajo, y este señor vuelve a jugar futbol".

Cabe mencionar que, por un lado, Giovani dos Santos se ha autodenominado como un fiel seguidor de las Águilas, más allá de su pasado en cancha. Por su fuera poco, es un elemento que busca un contrato bastante elevado teniendo en cuenta su pasado y sus últimos ingresos en LA Galaxy y Coapa. Estos factores hacen parecer casi imposible que las partes pudieran encontrarse alguna vez.