Antonio Briseño no ve al América recordando lo sucedido por la lesión de Giovani dos Santos, lo ve como un Clásico Nacional más

Antonio Briseño es uno de los buenos elementos deportivos que tienen las Chivas de Guadalajara, en la cual el defensor le tocó vivir una complicada experiencia en el mundo del futbol, cuando lesiono involuntariamente a Giovani dos Santos en un Clásico Nacional anterior, durante la competición oficial del campeonato.

Fue un momento complicado para nuestro jugador, en la cual a las horas después le escribió al jugador americanista para pedirle disculpas, además de también hacerlas publicas para la opinión deportiva, hablando muy bien de su persona, reconociendo el error, pero aclarando también que fue una jugada involuntaria.

Antonio Briseño no recordaba la lesión de Gio dos Santos. (Jam Media)

No obstante, ya de aquel sucedo han pasado algunos meses, y previo a este encuentro que se disputará el día de mañana, el zaguero rojiblanco fue consultado por esta opción, en la cual dejó en claro que es un momento del pasado, el cual no quiere volver a recordar.

“Yo ya no veo al América por lo que pasó, lo veo más porque es un clásico y lo queremos ganar como equipo. El equipo está esperando, dando dar un golpe de autoridad, en que este clásico se va a ganar. Hasta ahora que me preguntaron de esto, no me había acordado de lo que pasó”.

�� Antonio Briseño ya se olvidó de la jugada con Giovani dos Santos. “No veo al América por eso que pasó, lo veo porque es un Clásico y lo queremos ganar. Hasta ahorita que me preguntan me acordé que había pasado esa jugada”. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/65kl420mCW — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) July 15, 2020

El Clásico Nacional se disputará este jueves a partir de las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, buscando a segundo Gran Finalista de la Copa por México.