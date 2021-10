Rodolfo Pizarro se cansa del Inter de Miami y la MLS y ahora busca nuevo destino

David Beckham 'tiró la casa por la ventana' cuando reunió a jugadores de la talla de Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi y Rodolfo Pizarro en su Inter de Miami para dominar la MLS. Tan solo meses después del inicio de esa aventura en los despachos, el proyecto 'faraónico' el exfutbolista inglés está a punto de derrumbarse.

De acuerdo a información del diario The Sun, los tres futbolsitas arriba mencionados están por la labor de abandonar al club del 'Spice-Boy'. En el caso del ex-Chivas de Guadalajara, su descontento viene a raíz de las malas migas que ha tenido con su entrenador además de no apetecerle la competición estadounidense.

“El otro jugador franquicia de Miami, el internacional mexicano Rodolfo Pizarro, quiere irse”, se puede leer en parte de la información que se apunta desde el diario inglés. Higuaín por su parte, habría informado a la institución de sus intenciones de retirarse más pronto que tarde de los terrenos, por lo que su deseo está en volver a Argentina y vestir la playera de River Plate.

En el caso del internacional francés, y similar a lo acontencido con Pizarro, habría tenido sus 'más y sus menos' con Phil Neville, exjugador del Manchester United y ahora técnico del Inter de Miami. Esta situación ha puesto en el mercado a dos piezas de renombre en el plano internacional, por lo que el mercado de pases a finales de año se antoja muy movido para ambos.

Pizarro tiene contrato hasta el verano del 2022 con la posibilidad de extenderlo por uno más, no obstante, el nacido en Tampico no se ha adaptado a la MLS y quiere salir en la próxima ventana de pases. Ahí es donde podría entrar en la puja Chivas, que necesita armar un nuevo proyecto que genere expectativas a una afición desencantada después de un semestre irregular, y la llegada de un jugador franquicia como Rodolfo podría ser la piedra angular para comenzar.