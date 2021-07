Lo que hará Los Angeles Galaxy para que Chivas no pueda fichar a Efraín Álvarez

Uno de los nombres que más interesa en la cúpula del Deportivo Guadalajara es el de Efraín Álvarez, una de las grandes joyas que tiene la Selección Mexicana de cara al futuro. El mediapunta de 18 años ha liderado al Tri al Subcampeonato del Mundo Sub-17 en 2019, además de que ya debutó con la Selección mayor que conduce Gerardo Martino. Un dato no menor es que el futbolista tiene el deseo de vestir los colores Rojiblancos por el pasado de su padre en el club, algo que podría facilitar un posible traspaso.

A pesar de atravesar una crisis financiera, la directiva del Rebaño Sagrado no le quita los ojos de encima al joven elemento de Los Angeles Galaxy. Son conscientes de que su fichaje le aportaría muchísimo talento al plantel, y que además ocupa una posición trascendental en el campo de juego que ha sido un punto débil para el equipo en el último semestre. Sin embargo, la tarea de concretar una transacción parece misión imposible.

Tal como reveló el Francotirador de Récord en su columna, el club de la Major League Soccer se le pondrá muy difícil a Chivas ya que no quieren soltar a su gran joya. A diferencia de lo que sucedió con Uriel Antuna, a quien dejaron ir ya que su técnico (Guillermo Barros Schelotto) no consideraba que iba a brillar fuera de la liga estadounidense, ahora piensan distinto sobre Efraín Álvarez. Lo ven como su futuro para ganar títulos.

Efraín Álvarez, entrenando con la Selección Mexicana (Imago 7)

"Así que traer a Efraín no necesariamente pinta como la solución que necesita el Guadalajara, y el Galaxy ahí sí se las va a poner rudísima, no saldrá a préstamo y se los pondrán muy caro, así que váyanlo descartando", apuntó con contundencia el columnista. Si LA Galaxy no se mueve de esta postura (de solo venderlo en un precio alto), entonces Chivas no tendrá opciones de ficharlo en este mercado de pases.

Efraín Álvarez quiere ser Chiva

En los últimos días de marzo, Efraín Álvarez dialogó con TV Azteca y confesó: "Mi papá jugaba en Chivas en los tiempos del papá de Chicharito, luego él se vino con mi mamá al sueño americano y jugó hasta la Sub-20 en Chivas. Él llegó a un equipo en Los Angeles y fue ahí cuando comencé a enamorarme del futbol. Un día si me toca jugar, quiero ir y ver cómo es el futbol allá en México, me llama la atención la Liga MX y el club que se ofrezca vamos a ver".