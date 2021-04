ExDirector Deportivo de Chivas destrozó a Chofis López: "El tiempo pone a cada uno en su lugar"

Javier Eduardo López es uno de los futbolistas con más talento y calidad que ha dado a conocer el Deportivo Guadalajara en los últimos años, eso es innegable. Sin embargo, su conducta fuera del campo ha dejado que desear en incontables ocasiones y perdió el privilegio de vestir los colores más sagrados e importantes de la Liga MX. Hoy, se encuentra en San Jose Earthquakes y fue tundido ni más ni menos que por Francisco Gabriel de Anda, exDirector Deportivo del club.

En plática con Javier Alarcón, Paco analizó el caso de Chofis y lo reventó sin dudar. Quien fuera directivo de Chivas durante 3 meses en el 2018 destrozó al mediapunta de 26 años al revelar sus actitudes cuando él dirigía a la institución. El hoy analista de ESPN aseguró que nunca se dejó ayudar, algo que le pasó factura en las temporadas siguientes.

Chofis López, destrozado por Paco de Anda (Imago 7)

"No pude hablar con la Chofis, nunca pude comunicarme con él, nunca tuve la posibilidad y lo intenté, pero no vi la intención ni el deseo de su parte. Me da impotencia porque como director deportivo intentas darle armas al chavo, pero no pude con Javier y me da tristeza porque condiciones tiene de sobra. Es de los pocos jugadores con los que nunca pude comunicarme", explicó con contundencia Francisco Gabriel de Anda.

Más adelante lo comparó con el caso de Oribe Peralta (con quien jugó en Santos Laguna en 2006/07), quien sí accede con facilidad a ese tipo de conversaciones: "Ahí tenemos a Oribe Peralta. Igual de un extracto económico humilde, un tipo que picó piedra y empezó de muy abajo, pero con quien sí podías hablar, siempre dispuesto a escuchar y aprender".

"Si él no quiere (Chofis), tú no puedes. Si no se deja ayudar, nadie lo va a hacer. Oribe siempre estuvo abierto, pero Javier López no, tiene otra personalidad. Eventualmente la tenacidad y los deseos ponen a cada uno en su lugar", sentenció Paco, destrozando a la Chofis.