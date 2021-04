Las grades indisciplinas en Chivas de las que nadie se enteró

Francisco Gabriel de Anda es recordado en el Deportivo Guadalajara por su fugaz paso como Director Deportivo. Se desempeñó en el cargo desde marzo a mayo de 2018, por lo que no vivió mucho tiempo en la interna de la institución. Sin embargo, éste le alcanzó para conocer a fondo al mundo Chivas y, con el correr del tiempo, ha otorgado entrevistas revelando distintas anécdotas que le tocó presenciar.

El actual analista de ESPN, platicó sobre el Rebaño Sagrado en la conocida cadena televisiva y comparó las indisciplinas de ahora con las que hubo mientras él fue directivo del club. Para sorpresa de propios y extraños, Paco aseguró que existieron actos indeseables más graves de los que se han conocido en el último tiempo, pero que no salieron a la luz. El disparador fue el supuesto "me gusta" que Uriel Antuna le puso a una publicación del América en Instagram.

Paco junto a Amaury Vergara, el 15 de marzo de 2018 (Imago 7)

"A mí no se me ocurría hablar de algo por el respeto a la gente que trabaja en Chivas, yo estuve ahí y no cabe que lo haga, pero a tu preguta voy a decir dos cosas, un día reuní al grupo con el cuerpo técnico y futbolistas y hablé de que el futbolista de Chivas tenía que ser ejemplar. Yo no jugué en Chivas, pero sí sabía por todo lo que yo había vivido de rival y por lo que me había contado gente involucrada en el grupo lo que era estar en Chivas", comenzó explicando el exjugador.

Más adelante detalló: "Hablé de ejemplaridad, en la cancha, en un entrenamiento, fue una charla de cinco minutos, después te puedo decir que vinieron indisciplinas mucho más grandes que las que hemos visto y nadie se enteró. Todo lo tratamos al interior del plantel, lo sabía el cuerpo técnico, la directiva y los futbolistas".

"Hay códigos en el futbol, un respeto a la institución y a tus compañeros, a tus propios compañeros, ya ni hablar a tu familia y a tu persona, eso no se puede romper. Lo debes de aprender desde que eres futbolista profesional lo conoces, porque el mismo vestidor te invita a hacerlo. Me sorprende en muchos casos en particular y no quiero generalizar, pero en Chivas se meten solitos el pie", apuntó Francisco Gabriel de Anda sobre las actitudes en el Deportivo Guadalajara.

Por último, señaló: "Cada vez entiendo menos, yo sé que el futbolista tiene que dedicarse a jugar futbol, pero también tiene que entender que se viven tiempos distintos, son generaciones diferentes. El futbol ha cambiado, la vida ha cambiado, y las redes sociales hacen que ya no tengas una vida privada, el jugador lo tiene que entender, tampoco es tan difícil".