Un infierno: cronología de todos los escándalos de Chivas en la última semana

La semana que está viviendo el Deportivo Guadalajara será difícil de olvidar y de repetir. La misma está repleta de polémicas y escándalos que lo único que hacen es manchar la imagen del club y dejarlo en una posición para nada presumible. Es por eso que aquí haremos un repaso de todas las "malas noticias" que recibió Chivas en los últimos 7 días.

Cronología de escándalos del Guadalajara

13/3 - Covid-19 de Alan Torres

En la prueba de rutina previo al Clásico Nacional frente al América, Alan Torres dio positivo de Covid-19 y causó baja para el plantel de Víctor Manuel Vucetich. Iba a ser titular.

Alan Torres iba a ser titular en el Clásico Nacional (Imago 7)

14/3 - Goleada en el Clásico Nacional

Chivas cayó 0-3 en el estadio Akron ante las Águilas en la Jornada 11 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Actuación y resultado para el olvido.

14/3 - Amaury Vergara no asistió al Clásico por ir a una boda

Horas después del encuentro se supo que Amaury Vergara no había dado el presente en el Akron. ¿Dónde estuvo? En la boda de su primo, en donde se lo captó violando los protocolos sanitarios al no utilizar tapaboca. Luego, se justificó en las redes sociales.

Amaury explicó por qué se perdió el Clásico Nacional en Twitter

16/3 - Peláez evidenció a José Madueña

En una conferencia de prensa para calmar las aguas, Ricardo Peláez habló sobre los fichajes que realizó como Director Deportivo de la institución y dejó en claro que se equivocó al comprar al exlateral de Cruz Azul. "Las contrataciones no precisamente se hacen para que sean titulares indiscutibles, sino para generar competencia deportiva y creo que se ha generado. Salvo el tema de Madueña, que no ha tenido el rendimiento que se esperaba...", apuntó el directivo.

16/3 - Multa a los jugadores por perder el Clásico

Según indicó el periodista Gabriel Tamayo, la directiva de Chivas impuso multas por bajo rendimiento para sus jugadores tras la humillación sufrida ante América y estableció un límite en la utilización de las redes sociales.

16/3 - Despido del personal de seguridad

Chivas comunicó los despidos de Francisco Alejandro Cuevas, Edson Curiel e Irwin Nuño Martínez, colaboradores del personal de seguridad y vigilancia del primer equipo. Estos eran los encargados de la logística en los viajes del plantel fuera de Guadalajara.

17/3 - Relación rota entre Peláez y el plantel

TUDN soltó dos bombas en la jornada del miércoles 17 y una fue esta. Tal como informó Marco Cancino, la relación entre Ricardo Peláez y el plantel se rompió tras la derrota 1-2 ante Juárez en la Jornada 4. "Deberían aprender de las mujeres que ganan mucho menos y tienen más actitud que ustedes en el campo, si ustedes no ganan, no ganamos dinero", les dijo Nelly Simón (Directora Deportiva del Femenil) a los jugadores, a lo que Peláez no emitió respuesta.

17/3 - Diferencias entre José Juan Macías y sus compañeros

La segunda bomba de TUDN involucró a José Juan Macías, quien no estaría pasando por un buen momento en la interna del plantel debido a su mentalidad y objetivos. "La relación de Macías con sus compañeros no es la ideal en estos momentos en Chivas", apuntó el medio.

17/3 - Supuesta indisciplina de Alexis Vega

Ante los despidos del personal de seguridad, creció el rumor de una supuesta indisciplina de Alexis Vega. Según apuntó un periodista de TUDN, el delantero de 23 años habría roto concentración en Mazatlán, lo que derivó en la salida de elementos de vigilancia. Esto fue desmentido por el club a través de un comunicado oficial.

17/3 - Los jugadores tienen vacaciones

Tal como aseguró David Medrano para Récord, Víctor Manuel Vucetich decretó que los jugadores tengan vacaciones desde la tarde de ayer hasta el próximo lunes, algo que causó revuelo y polémica en la afición rojiblanca. Esta decisión se tomó ya que Chivas recién volverá a jugar el domingo 4 de abril.

18/3 - Grave acto de delincuencia de la seguridad de Chivas

David Medrano soltó una nueva bomba y expresó en Twitter: "Chivas descubrió una red de tráfico de camisetas, robo de utileria y venta de boletos de cortesía, por ello los despidos del personal de seguridad. La directiva inicio investigación y podría haber mas despidos de personal del staff".

"Era tanto el poder de la gente de seguridad de Chivas que metieron a trabajar al departamento de utilería a un empleado de ellos, no del club. La investigación confirmó que esa persona no trabajaba para Chivas, sino para los de seguridad", sentenció el periodista. Escándalo tras escándalo.