Gilberto Sepúlveda: "Entre más comentarios positivos llegan, más me compromete"

Contra todo pronóstico, en las dos últimas temporadas, Gilberto Sepúlveda se ha ganado espacio entre los titulares de Chivas de Guadalajara y todo indica que para el Torneo Apertura 2020 las cosas seguirán iguales para ser uno de los fijos en la parte central de la defensa del equipo.

Es por eso que los halagos se hacen recurrentes desde muchos protagonistas del futbol mexicano. "Yo me siento privilegiado que grandes jugadores de ese tipo de opiniones sobre mi. Me siento muy contento conmigo mismo", mencionó el jugador en rueda de prensa durante este jueves.

Sepúlveda ha brillado desde el Apertura 2019. (Foto: JAM Media)

El zaguero ha sido mencionado por Gerardo Martino como sucesor de Héctor Moreno en su posición en la selección mexicana y eso le hace ilusión. "Es algo que de ninguna manera puede ser positivo pero esas cosas más te obligan a trabajar. Si hay este tipo de comentarios es porque he venido trabajando fuertemente", indicó.

Hiram Mier, Pollo Briseño y Oswaldo Alanís han sido su competencia pero también sus grandes mentores. "Son jugadores con mucho recorrido, trabajan muy fuerte, no regalan ningún entrenamiento. Día con día hay algo que aprenderles, jugadores como Hiram tienen una personalidad increíble dentro y fuera del campo".

Sepúlveda no se conforma en sus aspiraciones con Chivas de Guadalajara para el Apertura. "La presión no debe desesperarte ni hacerte actuar de una manera que no eres tú. Estoy joven y en vez de sentirme presionado estoy en posición de aprenderles a todos", puntualizó el defensor.