Higuera reitera que mantiene contacto con Almeyda

José Luis Higuera, ex director deportivo de las Chivas de Guadalajara, se desató este viernes a contestar varias consultas y hasta insultos de sus seguidores en las redes sociales y en una reveló que mantiene contacto con el argentino Matías Almeyda, ex técnico de los rojiblancos, a pesar que se le acusa de su despido en 2018.

El ex CEO del Rebaño amaneció este viernes con mucho tiempo libre, debido a la cuarentena preventiva voluntaria por la alerta sanitaria en la nación gracias a la pandemia del coronavirus o Covid-19, por lo que aprovechó para responder consultas e insultos de varios seguidores en su cuenta personal de Twitter, en la que hizo también varias revelaciones.

Higuera, ante la pregunta de un seguidor de nombre Jorge López: "¿te adjudicas directamente la salida de MATÍAS ALMEYDA DE CHIVAS? ¿Sí o no y por qué?", a lo que atinó a responder: "Claro que no. Pero no se puede con respuestas breves. Inclusive sigue habiendo relación entre el y yo", para confesar que aún mantiene contacto con el argentino.

El Club Deportivo Guadalajara que encadenó su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se mantuvo por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.