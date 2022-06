Hay jugadores que nacieron para defender una camiseta y brillar con ella; sin embargo, hay otros a los cuales la presión puede pasarles factura pese a que sean hijos de leyendas de la institución, tal y como le sucedió a Benjamín Galindo Jr., vástago del Maestro, que no pudo consolidarse en el conjunto rojiblanco y debió abandonar al club.

Hoy, cuatro años después de su última actuación con la rojiblanca manifestó que quizás la juventud y el portar el apellido de su padre provocó que la presión y la exigencia fuera más grande, ya que considera que en la Liga Mx se les “carga un poco más la mano a los jóvenes”.

“Fue difícil, no voy a mentir. Fue difícil porque era un joven de 18 años que se le cargó la mano creo un poco más por el apellido que llevo. No tengo ningún problema, siempre he vivido con eso, pero sí creo que se me cargó un poquito más la mano, pero es parte, uno como jugador está expuesto a la crítica y es bien sabido que aquí en México se les carga un poco más la mano a los jóvenes, igual por estar en Chivas magnifican más las cosas”, declaró en palabras a ESPN.

El zaguero comenzó su andar en las canchas en Santos, para posteriormente pasar a las filas del Guadalajara, escuadra a la que perteneció varios años hasta que salió en 2018 rumbo al Reno FC de Estados Unidos, volviendo en 2020 a México con Pachuca y desde 2021 se unió a las filas del Cancún FC.

Necesitó ayuda psicológica

El impacto de las críticas y reclamos de la afición lo que lo obligó a buscar ayuda para aprender a lidiar con ello, en donde inclusive fue necesaria ayuda de especialistas: “(Me apoyó) Mi familia más que nada, mis amigos más cercanos estuvieron siempre apoyándome, mi representante. Fue un trabajo con psicólogos, con mi familia, interno, mío y con el tiempo la verdad que hoy en día puedo decir que esa experiencia nada más me dejó cosas buenas”, concluyó.

