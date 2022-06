La directiva de Chivas se mantiene planeando el próximo semestre rojiblanco y está tratando de concretar las incorporaciones que considera necesarias para poder apuntalar al equipo tapatío, aunque también están al pendiente en caso de que alguna institución esté interesada en alguno de sus activos.

Aunque en esta ocasión el Guadalajara no compartió una lista oficial de transferibles, la realidad es que hay jugadores que no tienen garantizada su permanencia en el redil, ya que están siendo ofrecidos a otros equipos, aunque en caso de no concretarse sus salidas, serán considerados como activos del club y Ricardo Cadena podrá echar mano de ellos si así lo considera necesario.

Aunque no han dado a conocer oficialmente los nombres de dichos futbolistas se estima que Antonio Briseño, Carlos Cisneros, Ángel Zaldívar y Jesús Sánchez son los elementos que serían negociados como monedas de cambio y ya habría un equipo ya habría levantado la mano por uno de estos jugadores.

Según el comunicador Agustín Jiménez, el Puebla ya estaría en charlas con la gente del Guadalajara para conocer pretensiones por el Chelo e incorporarlo a préstamo, ya que es un jugador que ya tuvo un breve lapso en el conjunto de La Franja, ya que estuvo a préstamo en el Clausura 2020, semestre que se suspendió por el brote de COVID-19 en el mundo.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2022?

La Liga Mx dio a conocer el calendario de cada equipo para el próximo semestre, en donde el Guadalajara hará su presentación el sábado 2 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán a Bravos de Juárez, quienes contarán con el debut de Hernán Cristante en la dirección técnica.

