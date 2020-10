J. J. Macías sueña con el Mundial Qatar 2022 con El Tri

José Juan Macías acaba de cumplir los 20 años de edad y ya se ha consolidado como uno de los delanteros más importantes de la Liga MX por lo que se ha ganado la oportunidad de ser considerado a la Selección Nacional a pesar de la gran cantidad de opciones que tiene Gerardo Martino en la ofensiva.

El ariete de las Chivas de Guadalajara fue convocado para el partido amistoso ante Guatemala y aunque no vio minutos, es uno de los jugadores que más le gusta al entrenador argentino por lo que si su desarrollo continúa como está presupuestado, debe ser una fija para la convocatoria a Qatar 2022.

Y la salida de Macías tiene un posible un nuevo destino �� https://t.co/4Y19RXSsuT — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) October 1, 2020

"Claro que sí me vislumbro en el Mundial, es el gran sueño", afirmó Macías que para esa fecha se espera que esté haciendo goles en el futbol europeo.

Cuando le consultaron sobre el famoso quinto partido que México nunca ha podido alcanzar en la Copa Mundial, Macías aseguró que todo es cuestión de actitud y de creerse de que tienen el talento suficiente para alcanzarlo.

"Yo creo que nos hemos quedado ahí por la mentalidad… por la mentalidad de quienes han jugado los mundiales. De eso no puedo comentar nada más al respecto porque no he estado en el vestidor para saberlo, pero ese es mi punto de vista desde afuera. Obviamente, con mucho respeto, hemos estado en el ya merito, pero son los pequeños detalles los que marcan la diferencia en el día a día, en la concentración, en ese momento de sentir que vas a ganar, porque lo han dicho; no gana el mejor, sino el que está convencido. Pronto voy a estar y créeme que vamos a pasar", expresó en una entrevista para GQ.