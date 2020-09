Jair Pereira confesó que la directiva frenó su regreso a Chivas

El período de transferencias ya cerró para los clubes de la Liga MX el pasado 5 de septiembre. Uno de los futbolistas libres que sonó para vestir la playera del Deportivo Guadalajara hasta el último instante fue Jair Pereira, quien conoce mejor que nadie a la institución y al actual entrenador, Víctor Manuel Vucetich.

Sin embargo, su retorno al Rebaño Sagrado no se dio y terminó fichando por el Necaxa. En una entrevista con ESPN, el excapitán de Chivas reveló la razón principal por la que no estampó su regreso al club, algo que ya te habíamos adelantado en Chivas Pasión hace un mes.

Jair Pereira se quedó con las ganas de volver a Chivas (Getty Images)

Tal como revelamos, fue Ricardo Peláez quien le bajó el pulgar al Rey Midas. Pereira declaró: "La verdad es que sí tuve acercamientos con (Víctor) Vucetich, me tocó vivir algo importante en Querétaro con él. Intentó (ficharme). Pero al final del día la directiva fue la que no quiso, no había la posibilidad de ir en este momento".

"Tengo una gran relación con él. Si algo tiene es que es muy directo conmigo, me dice las cosas como son. Yo lo entendí y le agradecí que en todo momento estuvo pujando por mi regreso a Chivas pero a veces las cosas no dependen sólo de una persona", sentenció Jair dejando en claro que Vucetich hizo todo para ficharlo.

De esta manera, la directiva del Deportivo Guadalajara apostó a los elementos del club y a las jóvenes promesas de las Fuerzas Básicas que se vienen arrimando. Jair Pereira, a sus 34 años, se quedó con las ganas de volver a vestir la playera más importante de México, algo que difícilmente pueda lograr en el futuro cercano.