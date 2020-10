Jesús Molina aconseja a Javier López a tomar una decisión rápida sino será uno del montón

Javier López se ha convertido en uno de los principales jugadores que se ha ganado las críticas de los aficionados de las Chivas de Guadalajara, en la cual no solo han expresado el bajo rendimiento del jugador, sino que también su estado físico es uno de los puntos que preocupa entre los fanáticos del Rebaño Sagrado, y que no quieren verlo dentro del club.

Sin duda que es una situación compleja la que está viviendo el centrocampista, quien ha tenido las oportunidades necesaria para dar vuelta este mal momento que está viviendo en el club, pero que no logra convencer a los hinchas del club rojiblanco y que ha obligado a que sus compañeros salgan a referirse sobre esta situación.

Jesús Molina, capitán de las Chivas de Guadalajara, platicó en una entrevista con TUDN en la que aconseja al jugador a tomar una decisión prontamente que le permita generar un cambio dentro de su carrera deportiva, ya que, cuenta con el talento necesario para sobresalir del resto, pero que, de lo contrario, será uno más del montón.

¿Creen que merece más oportunidades en las Chivas para los próximos juegos? �� pic.twitter.com/B0eR65LuzO — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) October 29, 2020

“Para mí es el jugador más talentoso del equipo, pero si no se decide va a ser un jugador del montón, eso yo se lo he comentado y creo que varios de nosotros”. Además, agregó que “Le falta un tema de decisión, el querer trascender, de no conformarse, creo que pasa más por un tema mental”.

Por otra parte, el capitán del equipo ve al club peleando por la Liguilla y asegura que la institución está para ser uno de los cinco mejores clubes del campeonato.

“Obviamente que en cuanto plantel lo estamos (entre los mejores cinco), falta demostrarlo, ser ese conjunto dentro de la cancha que demuestre de lo que somos capaces, porque individualmente yo creo que si le ves la cara a cada uno de nosotros y sabemos lo que hemos logrado”.