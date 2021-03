"Estamos en el ojo del huracán": Jesús Molina no rehúye a las críticas que está recibiendo Chivas

12 puntos en el mismo número de jornadas es un haber muy pobre si se quiere aspirar a algo. Aún y con la nueva reglamentación de la Liga MX, en donde hasta el décimosegundo clasificado puede meterse en la clasificación, Chivas ve peligrar su pase a la siguiente ronda y se le vendrá un tramo final del Guardianes sin margen para el error.

Jesús Molina fue el protagonista de la conferencia de prensa semanal en donde no rehuyó de las críticas que ha recibido todo el plantel del Rebaño durante las últimas semanas; además, destacó que varios elementos del equipo no han estado a su máximo nivel durante este torneo, por lo que se les ha hecho cuesta arriba poder sacar adelante los partidos.

"Faltan seis partidos, la gente ya está cansada, nosotros también estamos en deuda, lo más fácil sería tirar la toalla, rendirnos, pero no somos mediocres, tenemos el talento suficiente para salir adelante", envió un mensaje de aliento a una afición desencantada, que tuvo que presenciar la goleada recibida en el Akron a manos del América.

Molina también se refirió al trabajo de Alexis Vega y Uriel Antuna, dos elementos que brillan con la Selección de México pero con la playera rojiblancos no están a la altura con sus rendmientos. El volante pidió paciencia y destacó la calidad de sus dos compañeros.

"No nos dejamos llevar por el resultado, estamos en el ojo del huracán, por ser Chivas, por los resultados, Alexis y Antuna son muy buenos, no hemos rendido como grupo y por eso no brillan las individuales, hay mucho talento, pero hay que trabajar fuerte, pero no es cosa del técnico, ha cambiado, ha intentado, ha hecho cambios, busca con todos los jugadores, le hemos movido", complementó.