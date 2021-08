¡Capitán para rato! Jesús Molina renovó su contrato con Chivas

Ya hemos hablado anteriormente en Rebaño Pasión sobre los contratos que finalizan en diciembre de este 2021 en el primer equipo del Deportivo Guadalajara. En total son 4 y si la directiva quiere mantenerlos en el club, debe accionar rápido ya que los jugadores tienen la libertad de negociar con otra institución y firmar un pre-acuerdo. Se trata de Hiram Mier, Miguel Ponce, Oribe Peralta y Jesús Molina. Justamente sobre este último hay novedades positivas...

De acuerdo a la información brindada por la periodista Karina Herrera en sus redes sociales, el Capitán y el club llegaron a un acuerdo en las últimas horas y ya pusieron la firma. De esta manera, el experimentado mediocampista de 33 años renovó su vínculo con el Rebaño Sagrado hasta diciembre del 2022. Por el momento, sin embargo, ninguna de las dos partes lo ha hecho oficial.

Como te contamos aquí hace ya una semana, Ricardo Peláez eligió iniciar pláticas con Jesús Molina entre los futbolistas que debían renovar. En todo momento hubo buenas señales de ambos lados ya que sentían que lo mejor era extender este lazo. Chivas quería retenerlo porque lo considera importante en el crecimiento de los chavos en el primer equipo; mientras que el oriundo de Hermosillo se siente muy cómodo en la institución y está comprometido con ella, a tal punto de dejar en claro en varias ocasiones que quiere irse cuando consiga superar al América en títulos de Liga MX.

Jesús Molina enfrentando al América (Imago 7)

Los números de Jesús Molina en Chivas

Jesús Molina arribó al Deportivo Guadalajara en enero de 2019 procedente de Monterrey. Fue fichado a cambio de 3 millones de dólares, cifra más que interesante. Hasta el momento, además de ganarse la capitanía, hay que resaltar sus números: jugó 84 partidos, marcó 8 goles y repartió 2 asistencias. Todavía no conquistó ningún título.

¿Qué pasará con los otros 3?

Aún no hay noticias sobre las posibles renovaciones de contrato de Hiram Mier, Miguel Ponce y Oribe Peralta. Cada uno de ellos 3 vive una situación muy particular: el primero vuelve de una larga inactividad tras ser intervenido quirúrgicamente de su rodilla; el lateral izquierdo es muy utilizado por el DT por lo que es probable que lo renueven; mientras que lo del centrodelantero de 37 años se ve muy difícil ya que no juega nunca y percibe un salario altísimo.