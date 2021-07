José Juan Macías reveló verdadera razón por la que se bajó de los Juegos Olímpicos

Una de las grandes novelas que se formó en las últimas semanas fue la de José Juan Macías con la Selección Mexicana que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El exdelantero del Deportivo Guadalajara peleaba por un lugar con Eduardo Aguirre, elemento del Santos Laguna, y finalmente Jaime Lozano se decidió por este último. La sinceridad de JJ jugó un papel fundamental, tal como reveló en diálogo con TUDN.

"A los Olímpicos no llegaba con ritmo de juego, no iba a llegar con ese ritmo que otros compañeros sí lo traen, como (Eduardo) Aguirre que viene de jugar una final. Entonces uno también no tiene que ser aferrado a las cosas, a veces lo mejor es cortar, es soltar, para volver a iniciar y a parte que el técnico de Selección consideró la parte humana, la parte física", confesó el atancate de 21 años.

Cabe resaltar que a Macías le detectaron una lesión muscular en uno de sus muslos, la cual lo iba a privar de llegar en las mejores condiciones. Es por eso que decidió bajarse de los JJOO y ser honesto con el técnico y sus compañeros. Además, el delantero aseguró que tiene confianza en participar de un torneo de esta índole más adelante en el tiempo: siendo el "refuerzo" mayor del equipo.

JJ Macías fue honesto con Jaime Lozano sobre su estado físico (Imago 7)

"Y bueno, no iba a estar, listo, siempre voy a defender y estar disponible para cuando la Selección me llame, pero en esta ocasión no iba a poder estar al cien por ciento y hay que ser sinceros porque hay compañeros que también están esperando una oportunidad y también lo pueden hacer muy bien", detalló JJ Macías.

Por último, sentenció: "No es `como me bajé, me muero`, no. Estoy seguro que van a venir más y que voy a ir de refuerzo, estoy tranquilo y qué digo, lo que me importa es mi felicidad, era lo que tenía que pasar y listo, ya estoy aquí, encarando lo que viene". Ahora, le toca prepararse para dar lo mejor con el Getafe de La Liga Española.