La lesión, un pretexto: los 2 motivos por los que José Juan Macías no iba a jugar los Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana se está preparando en Estados Unidos de la mano de Gerardo Martino y Jaime Lozano para lo que serán las participaciones en Copa Oro y Juegos Olímpicos. Es en esta última donde más jugadores del Deportivo Guadalajara pelean por un lugar, pero cada vez falta menos para que el DT confirme la lista definitiva y está claro que el club no será la base del Tri.

José Juan Macías, delantero de 21 años que estuvo presente durante el todo el proceso del conjunto nacional Sub-23, se quedó afuera de manera oficial de la competencia y no viajará a Tokio. Esto fue anunciado el pasado viernes por el mismo jugador, quien sufrió un desgarro en el muslo izquierdo y causará baja por algunas semanas. Sin embargo, esta no sería la principal razón por la que no participará de los JJOO.

Según reveló Mediotiempo en su columna de Toque Filtrado, esta lesión solamente sirvió como "pretexto perfecto". Jaime Lozano, DT de la Selección Mexicana Sub-23, no lo iba a tener en cuenta para el torneo a pesar de que JJ estuvo presente en el Preolímpico y en la última gira europea. Esto debido a dos temas fundamentales: su bajón en el juego y su actitud.

JJ Macías se perderá los JJOO (Imago 7)

Estos dos detalles no tenían para nada conforme al cuerpo técnico del Tri, por lo que la lesión les vino como anillo al dedo para "deshacerse" de JJ. "Al menos en el cuerpo técnico del Tri lo ven con buenos ojos para el futuro y no por el crecimiento que pueda tener, sino para ver si así mejora sus actitudes para ser el que alguna vez se convirtió en segundo delantero incluso del Tri Mayor, solo por detrás de Raúl Jiménez en esta era del Tata Martino", apuntó el portal mencionado.

José Juan Macías viajará este viernes a Madrid para firmar con Getafe y reportar a la pretemporada del equipo que milita en La Liga española. Este traspaso es fundamental para el delantero, quien tendrá la gran misión de brillar para volver a ganarse un lugar en la Selección Mexicana Mayor y poder ser tenido en cuenta para el Mundial de Catar, el cual se disputará en 1 año y medio.