Emotivo mensaje de JJ Macías lamentando que no podrá estar en Tokio

El atacante de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, próximo a jugar con el Getafe de la Liga de España, confirmó su ausencia en los próximos Juegos Olímpicos con el Tricolor Sub-23, por lo cual publicó un emotivo mensaje con dedicatoria especial para el cuerpo técnico y los jugadores que verán actividad en Tokio del 23 de julio al 8 de agosto.

Una lesión muscular en la pierna izquierda es lo que impediría a JJ Macías seguir en la concentración de la Selección Mexicana que tendrá dos encuentros amistosos contra Nigeria y Panamá en Estados Unidos con miras a la justa veraniega, así lo dio a conocer la Federación Mexicana de Futbol la tarde de este viernes.

“La Dirección General Deportiva informa que, José Juan Macias causa baja de la concentración de la Selección Nacional de México que disputará los partidos de preparación del MexTour ante Panamá y Nigeria. El jugador presenta un desgarro en el muslo izquierdo, por tal motivo, se determinó la baja de dicha concentración”, apuntó el organismo en su página oficial.

Al respecto, Macías emitió un comunicado en sus redes sociales lamentando la situación que le impedirá ver actividad con el Tri en Tokio, pues fue parte del equipo que ganó su pase en el Preolímpico que se disputó en Guadalajara en marzo pasado: “Hoy es un día difícil para mí, en los últimos, los Juegos Olímpicos eran un de mis principales metas, me visualicé jugándolos y trayendo una medalla para mi familia y para México”.

“Jimmy”, Miguel, Aníbal, Alex, Ryota, no tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho por mí en estos dos últimos años, tuvimos muy buenos momentos y otros no tan buenos, pero siempre sentí su cariño, apoyo y amistad. A mis compañeros, que son mis hermanos, no tengo duda que en un par de meses regresarán a México como héroes y que estos olímpicos serán una de las mejores experiencias de sus vidas”, fue parte de lo que escribió el artillero, quien deberá viajar a España para realizar los exámenes médicos con el Getafe.