André Marín explica la verdad detrás del fichaje de JJ Macías con Getafe

El pase de José Juan Macías al Getafe de España está a unas horas de concretarse, pues las Chivas de Guadalajara pusieron todo de su parte para que cumpliera su sueño de jugar en Europa, pero la verdad detrás de esta importante contratación tiene nombre y apellido, pues el técnico del conjunto Azulón, Michel González fue quien pidió al delantero mexicano, tras su paso por los Pumas de la UNAM.

El periodista André Marín explicó las razones por las que JJ Macías seguirá su carrera en el futbol del viejo continente, mas allá de las facilidades que le haya brindado el Rebaño Sagrado, ya que sus condiciones siempre llamaron la atención del timonel español, que de cara a la siguiente campaña de la Liga de España tendrá su segunda oportunidad al frente de esta institución.

“Cuando Michel estuvo en los Pumas le llamaron fuertemente la atención las condiciones de José Juan Macías. Es curioso porque quizá en el momento más bajo de su carrera, porque no viene de una buena temporada con Guadalajara, porque perdió confianza, porque incluso hubo partidos en los que Vucetich no lo consideraba para jugar, porque incluso es duda su participación en Juegos Olímpicos, por todo eso es curioso que justo en este momento se dé el pase de JJ Macías en Europa”, comentó el comunicador en su comentario para Marca Claro.

Marín Puig manifestó que el Getafe no es uno de los equipos con mayor historia en el futbol ibérico, pero esto no debe ser un pretexto para que Macías demuestre las cualidades por las que fue tomado en cuenta, ya que hasta el momento suma 75 partidos con las Chivas en dos etapas distintas marcando 23 goles, mientras que con la camiseta del León anotó 19 tantos, cifras que no son nada despreciables para un atacante de 21 años.

“Llega a un equipo de los menos populares de España, pero jugar en la liga de España una buena oportunidad. Otra exportación del club Guadalajara la primera que se da bajo el mandato de Amaury Vergara, quien ya le había prometido que le iba a dar salida en cuanto hubiera una opción. Que le vaya de maravilla, que la rompa, que demuestre sus condiciones, es un delantero con una proyección interesante, es muy joven, su mejor momento lo vivió defendiendo la camiseta del León, en Guadalajara no le ha ido tan bien, pero no podemos dejar de reconocer que es un jugador con un potencial enorme”, abundó el periodista mexicano.

