¿Se estanca el pase a Getafe? La traba de José Juan Macías que pone en aprietos a Chivas

Hace meses te venimos contando en Rebaño Pasión que solamente es cuestión de tiempo para que José Juan Macías arme las maletas y se mude al Viejo Continente. No es ninguna novedad que el centrodelantero de 21 años tiene un enorme potencial y un futuro indescrptible, por lo que muchos equipos del extranjero están tras sus pasos. En las últimas horas apareció un club dispuesto a llevárselo ya.

Se trata del Getafe, club español que participa en la primera división de su país. El DT del equipo es Míchel González, aquel estratega que pasó por Pumas UNAM. Se enamoró del juego de JJ y lo pidió exclusivamente al presidente de los Azulones para este mercado de pases. Según diversas fuentes, la transacción está prácticamente cerrada: el atacante se irá en condición de préstamo por 1 año y con opción a compra. Pero...

Según reveló el portal Goal hace instantes, se podrían estancar las negociaciones entre el Deportivo Guadalajara y el Getafe. La razón es simple: José Juan Macías no desea firmar una renovación de contrato con el cuadro rojiblanco ya que pretende ser agente libre en junio de 2022. De esta manera, si los Azulones no le compran el pase tras el préstamo él puede negociar con otro club europeo y arribar gratuitamente.

¿Se estanca el pase de Macías a Getafe? (Imago 7)

Esto, por supuesto, no es del agrado de la directiva del Rebaño Sagrado. Si no logran convencer a JJ de firmar una extensión con la institución, el pase podría carse. En Verde Valle no están dispuestos a dejarlo ir sin recibir una suma importante de dinero por su pase y la única manera de lograr esto es que el futbolista pertenezca al club más allá de junio de 2022.

Hay una gran realidad de la que Macías es consciente: Getafe no atraviesa un gran momento en lo financiero y le será casi imposible pagar la opción de compra de 12 millones de euros por su ficha cuando el préstamo finalice. Por eso el miedo es claro: no brillar en los Azulones y tener que volver a Chivas sin que ningún otro equipo de Europa esté dispuesto a realizar una buena inversión en él. Las próximas horas serán definitivas.