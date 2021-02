Qué le recriminó José Juan Macías a Antonio Briseño en la fuerte discusión que tuvieron tras perder con Juárez

No es ninguna novedad que el Deportivo Guadalajara atraviesa un momento crítico debido a los malos resultados obtenidos en los primeros partidos de la temporada y el flojo rendimiento del equipo, tanto individual como colectivo. Esto ha provocado que se ponga en duda el puesto de Víctor Manuel Vucetich, persona en la que la directiva rojiblanca tiene plena confianza.

También los jugadores están sufriendo esta situación, ya que las frustraciones deportivas generaron cierto malestar en los vestidores y esto se pudo notar luego de la derrota de Chivas ante Juárez por la cuarta jornada del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Antonio Briseño y José Juan Macías dieron prueba de ello, ya que tuvieron una discusión subida de tono al no aguantar el mal resultado contra Bravos.

El torneo apenas comenzó pero el equipo se ve muy mal ���� https://t.co/SVgprXfzUJ — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) February 4, 2021

¿Por qué se originó la pelea entre el Pollo y JJ?

De acuerdo a la información filtrada por Milenio, el zaguero central apuntó contra sus compañeros por uno de los goles de Juárez. Briseño les exigió "poner más huevos y sentir la camiseta", algo que no cayó para nada bien en José Juan Macías, un elemento que se ha criado en las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado.

Antonio Briseño se enfadó por la actitud de añgunos compañeros (Imago 7)

¿Qué le respondió Macías?

A pesar de su corta edad de 21 años, el delantero de la Selección Mexicana no se quedó de brazos cruzados y le plantó cara al Pollo por esta crítica. "Meter huevos no es barrerte y festejar. Tener huevos es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo, eso es tener huevos. Tú no me vas a decir qué es sentir la camisa si yo nací aquí y tú ni eres de aquí. Tengo toda la vida jugando aquí y tú no me vas a decir qué es sentir la camiseta", le habría contestado Macías al ex-Tigres.

Luego de estas palabras, la discusión subió de temperatura y el resto de sus compañeros habrían tenido que separarlos para que la situación no pase a mayores. Luego de lograr esto, tanto Antonio como JJ se tranquilizaron y dejaron atrás sus diferencias.