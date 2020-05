José Luis Higuera asegura que su peor error fue darle tanto poder a Matias Almeyda

José Luis Higuera confirmó que una de las principales razones de su salida de Chivas fue la pésima relación que llegó a tener con la afición rojiblanca, sobretodo después de haber tomado la decisión de prescindir de los servicios de Matías Almeyda como entrenador.

“Fue algo que siempre me dijo Matías. Que no debía hacer lo que estaba haciendo, porque al final en un equipo de futbol, con la experiencia que él tiene, la afición echa al que sea”, declaró el exdirectivo.

Cuando está por cumplirse un año de su adiós a Verde Valle, el ahora cronista de ESPN lamenta haberle dado tanto poder de influencia al director técnico argentino.

"El peor error , fue haber quitado a Jaime Ordiales, el haber desaparecido ese balance que mantenía a Matías enfocado en lo que tenía que estar y no perderlo. Fue el mayor desatino el haberle apoyado a Almeyda, porque si no hubiera estado de acuerdo con Matías, Jorge Vergara no hubiera estado de acuerdo en quitar al Director Deportivo”, continuó.

Higuera se mostró muy autocrítico y dejó claro que entendió que su ciclo en el club había finalizado, sobretodo porque los resultados en el último tiempo no lo favorecieron, pero dice estar satisfecho con lo logrado y que le gustaría estar de regreso en algún momento.