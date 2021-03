Kathe Campos se unió a Chivas en eSports para Free Fire League como especialista en armas

Después de largas pruebas de habilidad y conocimientos sobre videojuegos, la joven Kathe Campos de 21 años y oriunda de Obregón Sonora, se convirtió en una de las piezas claves para el equipo de Chivas eSports dentro de Free Fire League, donde buscará aportar su talento para llegar a la Gran Final.

En entrevista para Rebaño Pasión, Kathe explicó cómo se dio su llegada a Chivas eSports, pues no fue sencillo el camino, sin embargo, reconoce que todo el esfuerzo ha valido la pena al dejar los juegos por diversión para convertirse en gamer profesional con los colores rojiblancos: “Primero tuve que jugar, ellos me vieron, tuvieron que habilidades podría tener en el juego, y sobretodo Chivas quería una mexicana, pues hice pruebas contra otras niñas. Fuimos un equipo de niñas y ya después nos vieron a cada una y al final fueron escogiendo y después me enfrenté a una niña a la que le gané”.

“Estoy en Chivas eSport que es el nuevo equipo que acaba de ingresar, ellos estaban buscando a una mujer porque se dieron cuenta que en lo competitivo no había mujeres, más que dos niñas, ellos querían tener un equipo de mexicanos, entonces dijeron que querían una niña que pudiera unirse para demostrar que las mujeres también tienen nivel”, comentó Kathe Campos, quien también estudia la carrera en Radiología.

La joven gamer explicó que a nivel profesional no hay tantas mujeres como hombres, debido a que no a todas les gusta jugar para competir, pues en muchos casos se centran en hacerlo por mera diversión: “Hay mucho nivel en niñas, pero no se les ha dado la oportunidad haber formado un equipo porque no cumplen con la edad o no las han buscado, simplemente creo que depende si le guste a las niñas o no, pero dentro del juego hay muchas niñas a las que tienen el nivel y que si les gustaría formar parte de un equipo profesional”.

Celebra llegada a Chivas eSports

La clave de la llegada de Kathe Campos a Chivas eSports fue por su mentalidad ganadora y competitiva, razón por la que ahora espera cumplir con las expectativas y ayudar al Rebaño Sagrado a llegar lo más lejos posible dentro de Free Fire League.

“Que te guste lo competitivo, porque todos empezamos a jugar por diversión, pero ya después te gusta a jugar el juego y empiezas a ver que hay equipos profesionales que preparan a sus jugadores para poder estar en la liga creo que eso es lo integrante. No a todos los gusta lo competitivo como a mí. Yo empecé a jugar por mis amigos de la universidad y después empecé a jugar torneos y me gustó lo competitivo y dije ojalá algún día tenga la oportunidad y aquí estamos”, manifestó Campos en entrevista vía telefónica.

�� Ya comenzó la #FreeFireLeague, vengan a apoyar a nuestro Rebaño ��



¡A luchar con toda la fuerza en cada mapa, Rojiblancos! ��⚪



▶️ https://t.co/bqTiFdz7DS#AndamosChidos �� pic.twitter.com/YjFEG3HC4h — Chivas esports (@esportsChivas) February 27, 2021

¿Cómo entrena un gamer que pertenece en Chivas?

Campos Andrade explicó que las prácticas consisten en seis horas divididas durante el día, pensando en que sus actividades diarias no se vean afectadas, además de que también cuenta con el apoyo de un psicólogo como parte de los beneficios de pertenecer a Chivas.

“Llevas un entrenamiento, mi equipo me ofrece entrenamientos de lunes a viernes de seis horas, pero no son seguidas, dos horas y descansas, y así sucesivamente. Me ofrecen un sicológico, porque tenemos vida personal para que no nos afecte el jugar. O para no tener problemas con el equipo o que cuando vayamos perdiendo no ponernos mal o tristes o deprimirnos, ya en el profesional ya sabes que no estás, sí por diversión, por más en serio, así que que debes dar todo lo mejor de ti porque un equipo y varias personas están apoyándote”, reveló Kathe.

¿Cómo la han recibido en Chivas eSports?

Kathe Campos señaló que siendo parte del equipo profesional de gamers en Chivas, el tema de igualdad se lleva a cabo al pie de la letra, pues tanto en los buenos como malos momentos buscan mantenerse unidos y siempre con mucho respeto: “Están muy contentos con mi llegada y mi participación y lo que he hecho, me he sentido muy cómoda. Mis compañeros son los que más me apoyan y no me hacen menos porque soy mujer, ellos como con todos, es igual, si regañan a uno nos regañan a todos, nada de que porque soy mujer, nada, a todos parejo. Es igualdad y sobretodo mucho respeto, me han tenido mucho respeto”.

Los objetivos de Kathe Campos con Chivas en Free Fire League

Kathe juega con Chivas eSports dentro de Free Fire League que se encuentran en la Fecha 7. Tienen participación cada sábado y está consiente de que el objetivo en buscar la manera de acceder a la Final en su especialidad que son las armas.

“Que podamos pasar a la Final porque son nueve jornadas y estamos en la sétima nos quedan dos sábados, mi objetivo es ahorita poder llevar al equipo a la Final y poderla romper y tener sobretodo buen equipo y buena competencia”, opinó Campos Andrade.