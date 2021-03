La crítica de Ricardo Peláez a los delanteros de Chivas previo al Clásico Nacional

Una de las razones más claras por las que el Deportivo Guadalajara está teniendo un torneo irregular es la vulnerabilidad defensiva que ha mostrado en la mayoría de partidos. El Rebaño Sagrado es el cuarto equipo con más goles en contra (15) en este Guardianes 2021 de la Liga MX, algo que explica y mucho la situación del equipo.

Ricardo Peláez platicó con Marca Claro y realizó un análisis exhaustivo del presente de sus Chivas, haciendo énfasis en este tema. Al directivo le preocupa la poca solidez que muestra el equipo comandado por Víctor Manuel Vucetich, por lo que le lanzó una fuerte crítica a los delanteros del plantel.

Peláez, preocupado por la poca solidez que muestra Chivas en defensa (Imago 7)

"La semana pasada defensivamente nos fuimos muy fortalecidos y ofensivamente nos faltó producción y ahora ha sido un poquito al revés, de las cosas que uno no se explica. Teníamos una buena cantidad, creo que somos el segundo o tercer mejor equipo más productivo al frente y también el segundo o tercero más vulnerado", apuntó el Director Deportivo de la institución.

Más adelante aseguró: "Hemos padecido mucho en sector defensivo, que no quiere decir que los buenos son los delanteros y los malos son los defensas, esto es totalmente al revés: si nos están metiendo muchos goles es porque no estamos haciendo bien el trabajo desde adelante, desde los delanteros, los volantes, para que no nos lleguen con tanta facilidad".

"Y si estamos anotando muchos goles es al revés, es porque el portero y los defensores están haciéndole llegar las pelotas a los definidores; entonces es un trabajo de equipo. Siempre hay que buscar un equilibrio entre goles anotados y recibidos para encontrar los resultados y no hemos tenido una buena primera parte del torneo, muy irregular", explicó Ricardo Peláez, lanzándole una clara crítica a los delanteros de Chivas por no colaborar en defensa.

Por último, insistió: "(Iniciamos el torneo) Con pocas derrotas, sí, pero también con pocas victorias, con muchos empates. Hemos tenidos reacción, y de lo que me ha gustado más es que hemos reaccionado a ir abajo en el marcador, que tenemos capacidad de reacción, que ha quedado demostrado".