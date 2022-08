El empresario Arturo Elías Ayub ha estado en el ojo del huracán mediático para la afición de las Chivas de Guadalajara, durante los últimos días, pero este martes no aguantó más tras molestarse por una crítica afirmación que aventó David Faitelson en las redes sociales y reapareció con una categórica respuesta al supuesto interés de comparar a la institución rojiblanca le bajó los humos al siempre polémico comentarista deportivo.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para continuar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente al club Atlas en el Estadio Akron, en una nueva edición del tradicional Clásico Tapatío, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, con la única y trascendental misión de cosechar su primera victoria del campeonato o se vaticinan cambios en el banquillo rojiblanco.

Arturo Elías Ayub aseguró hace unos días que si de él dependiera no contrataría extranjeros en el Guadalajara, pero reconoció que su modelo deportivo los perjudica enormemente para competir en un campeonato como la Liga MX. Muchos chivahermanos, luego de la afirmación y reiteración del tema al ser descontextualizadas sus palabras, invitaron al empresario a invertir en la institución tapatía, sabiendo que ya ha podido cosechar éxitos en sus etapas directivas con clubes como Pumas y León, curiosamente, con bicampeonatos en ambas ocasiones.

El reconocido empresario, luego de publicar el lunes esa aclaratoria a sus palabras que fueron descontextualizadas por la prensa nacional, fue increpado en las redes sociales por un crítico cuestionamiento del polémico comentarista de la cadena ESPN: David Faitelson, quien apareció en su cuenta personal de Twitter para señalar que "al momento de insinuar que Chivas debería “traicionar” su tradición de jugar únicamente con nativos, @arturoelias (Arturo Elías Ayub-Grupo Carso) se ha autodescartado como posible comprador del llamado “Rebaño Sagrado”...". Una afirmación que molestó notablemente a Ayub.

La épica respuesta de Arturo Elías Ayub en las redes sociales no se hizo esperar: "Estoy auto descartado por muchas razones David. Pero yo NUNCA insinué NADA de lo que dices. Es más,dije todo lo contrario No entiendo porque profesionales como tú no se molestan en escuchar un audio de 40 segundos antes de opinar. Ve mi último tweet porfa". La contundente réplica del empresario dejó en ridículo al comentarista, que bajó sus humos y el perfil para unirse a la petición de un sector de los chivahermanos, por lo que refirió que "lo tuyo me suena a “suponer” y si se te coloca como un posible comprador de Chivas es porque demostraste tu gran capacidad cuando estabas en Pumas".

