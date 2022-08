Ante la complicada situación que atraviesa la institución del Guadalajara en la que se encuentra sumida en crisis en prácticamente todas las áreas, un especialista en negocios y en gestión de un club de futbol, Arturo Elías Ayub, envió un consejo a Amaury Vergara para comenzar a corregir los malos resultados que está viviendo el club.

A través de un Twitter Spaces, el empresario causó polémica debido a que realizó una sugerencia al propietario de Chivas, en donde considera que para que los tapatíos vuelvan a ser competitivos en la Liga Mx deberían analizar el contar con extranjeros entre sus filas.

"Pienso que Amaury está viviendo un momento complicadísimo, a muchos no les va a gustar lo que voy a decir. Esa tradición que tienen (solo jugar con mexicanos), no sé, no digo que se cambie, pero quizás, viendo la competitividad, el competir contra otros 17 equipos que juegan con ocho extranjeros en cancha, es una barbaridad”, expresó el exdirectivo de Pumas, con el que los felinos consiguieron el bicampeonato hace casi 20 años.

Elías Ayub dejó en claro que no le agrada la idea de romper con el estatuto más importante del Guadalajara; sin embargo, considera que el jugar con puro mexicano es una desventaja para los tapatíos: "No es que quiera romper la tradición, pero es evidente que Chivas no compite de la misma forma y eso pega", concluyó.

¿Cómo podría Chivas jugar con extranjeros?

Los estatutos que actualmente imperan en el Guadalajara dejan en claro que es una exigencia el jugar solamente con futbolistas que sean “mexicanos por nacimiento”, es decir, que hayan nacido en territorio nacional o que sean hijos de madre o padre mexicanos. Sin embargo, la única manera de cambiar esta norma es que todos los socios decidan modificarla.

