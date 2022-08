Arturo Elías Ayub terminó con la polémica y salió a aclarar sus declaraciones que se viralizaron en donde se aseguraba que le sugirió a Amaury Vergara el contratar extranjeros, por lo que explicó sus palabras e inclusive solicitó a la afición que apoyen al propietario del Rebaño debido a que es complicada la crisis que vive la institución.

Durante el domingo se viralizaron unas declaraciones del expresidente de Pumas en donde recomendaba ocupar extranjeros debido a la alta cuota de foráneos que hay en la Liga Mx, pero dejó en claro que él no cambiaría la esencia rojiblanca de jugar con puro futbolista mexicano.

“La desventaja competitiva que tiene Chivas, y que no cambiaría porque es su esencia, debiendo que tener puro mexicano es enorme. Si al pobre Amaury, hay un buen jugador en León o en Tigres, se lo van a vender al doble del precio porque saben que es el cliente casi único que tiene que pagar muchísimo.

“Se me hace bien injusto cómo lo tratan en las redes (a Amaury) porque tiene un reto bien difícil. Nos conocemos, hemos hablado, no es que seamos amigos, pero a mi me costaría mucho estar en sus zapatos”, reconoció el empresario.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Tapatío?

Tras el descalabro en Mazatlán, el Guadalajara deberá dar rápidamente la vuelta a la página y comenzar a prepararse para el compromiso del próximo sábado cuando recibirán en la cancha del Estadio Akron al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío en punto de las 21:05 horas, donde tratarán de conseguir su primer gol en casa y con ello, su primer triunfo del torneo.

