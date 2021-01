Miriam Castillo cumplió su objetivo de ser titular y se trazó nuevas metas en Chivas Femenil

Miriam Castillo, mediocampista del equipo Femenil de las Chivas de Guadalajara, reconoció haber cumplido con una de sus metas al consagrarse como titular en la alineación del director técnico Edgar Mejía en un comienzo perfecto con tres victorias en este Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil, por lo que se trazó nuevos objetivos en su carrera profesional para convertirse en una referente dentro de la institución rojiblanca.

La portentosa volante de la versión femenil del Club Deportivo Guadalajara afirmó que las tres victorias al hilo en el arranque de este semestre representan un importante aliciente para el plantel y señaló que son la justa recompensa al trabajo diario y al hambre de trascender que existe dentro del equipo, por lo cual confía en que el Rebaño Sagrado Femenil cuenta con lo necesario para cumplir una buena presentación el lunes frente Pachuca en el Estadio Hidalgo, en el marco de la cuarta jornada del Guard1anes 2021 y extender su dominio, para permanecer en la zona alta de la clasificación general de la Liga MX Femenil.

Castillo, durante la plática que sostuvo este viernes con Chivas TV, reconoció que "estoy emocionada, porque sabía que este torneo sería diferente y tenía que empezar con el pie derecho. Me he sentido bien físicamente y estoy muy contenta con mi rendimiento, sé que me falta mucho todavía y que hay mucho que trabajar, cada vez los parámetros son más altos y nosotras queremos poder llegar al más alto nivel y eso nos pondrá en lo más alto de la tabla". Añadió, ante los cambios internos, que "nos tenemos que adaptar rápido, no hay tiempo para no hacerlo, hay que buscar soluciones rápidas y en lo personal me he sentido bien con este nuevo esquema de juego, porque tengo mayor oportunidad de irme al ataque, pero sin descudiar lo defensivo".

La volante titular de las Chivas Femenil aseguró que "no me puedo relajar en mi posición en el mediocampo, porque sé que mis compañeras están preparadas para ser consideradas en el 11 titular. Si una se relaja ya está la otra lista para poder entrar y eso es algo bueno, porque nos ayudamos entre todas a exigirnos al máximo y para eso hay que darle duro al trabajo". Agregó que en el vestidor "hay mucha confianza, porque en los entrenamientos todas trabajamos al cien por ciento y a la que le toque jugar se le da la confianza por completo, sabemos que las que juegan lo harán de la mejor manera y en este torneo estamos resaltando eso: la unión, el compañerismo y la solidaridad entre todas".

Miriam Castillo, en su intervención, afirmó que "primero nos enfocamos en nosotras mismas, hay que trabajar nuestros errores para no volverlos a cometer y ya después se analiza al rival en turno, el checar sus debilidades para ver en qué zonas se descuidan más y atacar por ahí". En lo personal, argumentó que "conseguí uno de mis primeros objetivos que era la titularidad, el segundo es mantenerme ahí durante todo el torneo, porque quiero regresar a ese nivel que mostré en su momento y, por qué no, alcanzar uno mucho más alto para poder aportarle más al equipo. Yo sé que puedo dar más y me visualizo en la Liguilla y logrando el campeonato".