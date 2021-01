Edgar Mejía alabó sanciones y envió mensaje tras muerte por coronavirus del entrenador de Santos Laguna Femenil

Edgar Mejía, director técnico de las Chivas de Guadalajara Femenil, interrumpió la noche del lunes su intervención en la videoconferencia de prensa tras la victoria 2-0 sobre su similar de Santos Laguna en el Estadio Akron, para enviar un muy sentido mensaje a la memoria de Martín Pérez Padrón, entrenador de las Guerreras, quien falleció el pasado 19 de enero debido a complicaciones derivados de su contagio de coronavirus o Covid-19. Motivo por el que además aplaudió el endurecimiento de las sanciones contra los personajes del futbol mexicano que no respeten los protocolos sanitarios de la Liga MX.

El estratega de la versión femenil del Club Deportivo Guadalajara compareció el lunes a la tradicional videoconferencia de prensa, luego de superar a las laguneras con los goles de Joseline Montoya y Anette Vázquez en el Gigante de Zapopan, para extender su paso triunfal en el comienzo de este Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil al cumplir con la tercera jornada y mantenerse en la zona alta de la clasificación general, pero todo el análisis deportivo quedó de lado en su intervención para dedicar palabras a la pandemia del coronavirus o Covid-19, que cobró la vida de su homólogo de Santos Laguna Femenil.

"Chore", como se conoce en el entorno del futbol mexicano al ex mediocampista de las Chivas, aplaudió el endurecimiento de los castigos por parte de la Liga MX contra quienes no respeten los protocolos sanitarios y recomendó que "hay que captar esas indicaciones, no solamente por lo deportivo, sino que estamos viviendo todos con necesidad una situación muy delicada, en la que está falleciendo mucha gente. La gran mayoría de atletas profesionales están cumpliendo con esas normas y si hay algunos que no, no dudo que ya todos acatarán las nuevas reglas. Me pareció un acierto muy importante de la Liga, evidentemente, más allá que sean jugadores de alto rendimiento, primero tienen una responsabilidad como individuos de poner nuestro granito de arena para cuidarnos entre todos".

El técnico de las Chivas Femenil se extendió y sobre los cuidados, reconoció que "solo puedo hablar por lo que estamos haciendo en Chivas, donde estamos cumpliendo los protocolos, con los más altos estándares, se hacen constantemente pruebas PCR, anticuerpos y más el cuidado a conciencia que debemos tener todos, nadie está excento de contagiarse". Añadió que "por supuesto, como todos los equipos hemos tenido contagiados, de repente unas están otras no están y hay que adaptarnos a esto. Por el momento, está el torneo en vigor y también es un factor que cuenta, por lo que estamos llevando a las jugadoras con el mayor cuidado para no perder a nadie, por lo que te puedo decir es que aquí estamos haciendo lo máximo para tener cuidado con el Covid"

Mejía hizo un paréntesis en plena videoconferencia, para enviar un sentido mensaje a la memoria del recién fallecido Martín Pérez Padrón, quien fuera técnico de Santos Laguna Femenil y rememoró que "lo conocí prácticamente cinco minutos el torneo pasado, que nos tocó enfrentarnos allá (Torreón) con ellos. Tuvo unas palabras que nunca se me van a olvidar, por eso me dolió cuando falleció, porque me dio la bienvenida, me dijo: Chore, bienvenido a la Liga, qué bueno ver caras nuevas, todo el éxito. Esos cinco minutos me dejaron marcado. Entonces, más allá del resultado de hoy que lo que estamos viviendo sobrepasa lo deportivo y solo quería hacer mención".

El timonel del Guadalajara cerró su intervención con un pequeño análisis futbolístico y señaló que su equipo actualmente, "no solamente son tres o cuatro jugadoras, soy muy ecuánime por ese lado, pero vienen trabajando bastante bien. La misión desde el primer día de pretemporada fue subir los estándares, los parámetros, no solamente con ellas, sino también con todo mi cuerpo médico, para buscar ser mejores, reestructurarnos, reinventarnos para hacer un mejor torneo que el pasado. Por supuesto, hay jugadoras que no venían teniendo tanta actividad, pero siempre se mantuvieron al cien, entrenando el torneo pasado, no es de la noche a la mañana que hayan agarrado ritmo, solamente estuvieron a la espera de la oportunidad, se les dio, la aprovecharon y tanto las que les ha tocado tener la responsabilidad de ser titulares, como las que están esperando en banca, todas saben que están capacitadas para jugar en el momento que se necesiten. Mi sensación es de mucha confianza y tranquilidad con mi equipo y queremos más".

