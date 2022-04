El cuerpo técnico de las Chivas de Guadalajara, liderado por el interino Ricardo Cadena, recibió la notificación para ceder a tres de sus jugadores que integrarán la convocatoria de la Selección de México, que se publicará el jueves, con miras a un partido amistoso frente a su similar de Guatemala en la ciudad de Orlando, Florida (Estados Unidos).

El Rebaño Sagrado, que el sábado logró un triunfo clave en su visita a Cruz Azul durante el debut del interinato de Cadena, el martes encadenó victorias por primera ocasión en este Torneo Clausura 2022 de Liga MX tras dominar 2-1 a Xolozcuintles de Tijuana en el Estadio Akron, un duelo válido por la Jornada 15 y que regresó de lleno a los rojiblancos a los puestos de repechaje para la Liguilla.

El Club Deportivo Guadalajara apoyará a la Selección Mexicana con tres jugadores para su próximo amistoso contra Guatemala y hará el esfuerzo de cederlos, ya que se juega su lugar definitivo en la repesca para la Liguilla del Clausura 2022, apenas dos días después de este compromiso internacional.

El Tri, entrenado por el argentino Gerardo Martino, se enfrentará a los chapines el próximo miércoles 27 de abril en el Camping World Stadium en Orlando (Estados Unidos), una ciudad en la que no jugaba desde 2015. Por lo que se solicitó a clubes como Chivas a un máximo de tres elementos para observar y evaluar, pues al no formar parte del calendario de Fecha FIFA no hay obligación a ceder jugadores a Selección.

Gibrán Araige, reportero de la cadena TUDN, reveló este miércoles que son tres los elementos que los rojiblancos cederán a Selección: Roberto Alvarado, Luis Olivas y Fernando Beltrán, este último, ya lo adelantó David Medrano, comentarista de Azteca Deportes, aunque la posible incorporación del "Nene" está comprometida con la evolución de una lesión, que no le ha permitido jugar frente a Cruz Azul y Tijuana.

Chivas recibe el sábado a los Pumas de la UNAM en la Jornada 16 del calendario y definirá la clasificación a la Fase Final en una visita a Nexaca, por la última fecha del Clausura 2022 y que se jugará apenas 48 horas después de ese partido internacional del Tri: el viernes, 29 de abril en el Estadio Victoria.

