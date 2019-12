“Me gustaría regresar a Europa”: Uriel Antuna

Uriel Antuna tiene una meta en su carrera como profesional: sacarse la espina de no haber logrado triunfar en Europa y regresar, en algún momento, al viejo continente para demostrar de qué está hecho.

Ese es su sueño y es justo por ello que decidió arribar a Chivas de Guadalajara en este semestre, ya que sabe que si logra tener un gran nivel en el equipo y alcanza títulos a nivel colectivo; muy probablemente Europa esté más cerca de lo que imagina.

“Siempre lo he dicho, lo he hecho (trabajar) para regresar a Europa, me quedé con esa espinita que no me fue bien allá. Me gustaría regresar a Europa en algún momento dado. Por los días que he estado aquí me he sentido cómodo, bien, y pienso es importante primero adaptarme aquí y hacer bien las cosas para en su momento dar el brinco”, afirmó el volante en una entrevista dada para TUDN.

Sabe que esto es un camino largo y nada fácil, pero en el Guadalajara Antuna mira alto y quiere llegar a ser uno de los mejores jugadores rojiblancos en la historia del Rebaño Sagrado.

“(Quiero ser recordado) como ídolo, siempre dando al máximo y entregando el 100 las cosas van a venir solas. Soy un chico comprometido que ha dado el máximo, educado, siempre sudo la camiseta y con eso se vienen dando las cosas solitas y en algunos años puedo llegar a ser un ídolo, ¿por qué no?", afirmó.

El primer paso para alcanzar todas estas metas es comenzar con el mejor pie el 2020, del cual señaló sentirse esperanzado ante el grupo de compañeros que se está armando y por las ideas del entrenador.

“estamos armando un buen equipo, que la afición tiene que creer en nosotros, porque nosotros estamos creyendo en nosotros mismos, peleando al máximo. Nadie del equipo aquí le gustaría perder o no estar en una Liguilla más. Paso a paso (vamos) yendo por el campeonato”, sentenció.