La insólita razón por la que cambió el horario del juego entre México y Japón por la medalla de bronce

A menos de 24 horas de que se juegue el partido por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos entre la Selección Mexicana Sub-23 con cuatro futbolistas de las Chivas de Guadalajara y su similar de Japón, se dio a conocer un cambio de horario que parece beneficiar a los nipones, quienes tuvieron más descanso que el conjunto Tricolor, sin embargo se revelaron las verdaderas razones que motivaron esta inesperada modificación.

El periodista David Medrano informó que esta medida se debió a que una empresa estadounidense pensó que el representativo femenil jugaría por la presa de oro, pero al caer frente a Canadá en las Semifinales ya no les interesó tener presencia en la Gran Final que disputarán Suecia y las canadienses, por ello el Comité Organizador en Tokio decidió mover el horario del partido del Tricolor donde podrán ver acción los elementos del Rebaño Sagrado: Alexis Vega, Uriel Antuna, Jesús Angulo y Fernando Beltrán.

“Porque antes se juega la Final Femenil y una empresa de telecomunicaciones norteamericanas pensó que iban a llegar las norteamericanas y por eso la Final está programada a las 11:00 de la mañana horario de Tokio. Evidentemente al no llegar las estadounidenses a la Final, a la empresa ya no le interesa y por lo tanto la libera y el Comité Organizador dice no, una Final se tiene que jugar a las 20:00 horas (España vs. Brasil) y entonces a Japón y México les dicen que deben jugar a esa hora (18:00 horas locales). De liga bananera, un cambio de partido a menos de 24 horas me parece que deja mal parada la seriedad de un evento como los Juegos Olímpicos, todo se debe a que no llegue Estados Unidos a la Final”, explicó el periodista para Radiofórmula.

Por ello la escuadra nacional tendrá que adelantar los preparativos para este compromiso donde el conjunto dirigido por Jaime Lozano buscará sumar la cuarta medalla para México, la cual sería de bronce, luego de ser eliminados de la Final por Brasil, sin embargo sumaría un logro más para la delegación nacional que esperaba alrededor de 10 medallas y hasta el momento sólo suman cuatro y todas de tercer lugar.

Por su parte, los elementos de las Chivas han tenido una buena actuación, salvo Fernando Beltrán, quien no ha visto actividad, pero tanto Alexis Vega como Uriel Antuna se han dado a conocer de manera importante con un rendimiento que ha sido clave para que la escuadra mexicana se encuentre en el juego por uno de los metales en Juegos Olímpicos, superando lo que hizo el Tri en Río 2016 cuando se quedaron en Cuartos de Final, sin embargo también lejos de lo obtenido en Londres 2012 cuando se proclamaron campeones.

Lo dimos todo.



Soñamos, trabajamos y buscamos el Oro. Nos dolió la derrota y nos rompió el alma, pero no bajaremos los brazos.



¡VAMOS POR ESA MEDALLA CABRONES! �������� pic.twitter.com/GXoy9wG0p0 — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) August 5, 2021