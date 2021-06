México vs. Panamá: Cómo, cuándo y dónde ver amistoso con jugadores de Chivas

La Selección Mexicana sostendrá un partido amistoso este 30 de junio frente a Panamá que por contrato obligará a que el Tricolor sea un combinado de jugadores que disputarán la Copa Oro con algunos de los que estarán con Jamie Lozano en los Juegos Olímpicos de Tokio del 23 de julio al 8 de agosto, con lo cual se incluyen a varios elementos de las Chivas de Guadalajara.

En este sentido, el estratega principal que estará en el banquillo será Gerardo Martino con el “Jimmy” como auxiliar, esto para cumplir el contrato establecido con la empresa que organiza estos partidos no oficiales en territorio estadounidense, por tal motivo habrá futbolistas de ambas convocatorias con la intención de tener ritmo de juego de cara a las justas veraniegas que se vienen para el Tricolor en sus distintas categorías.

Los jugadores del Rebaño Sagrado que verán actividad o que al menos están en ambas listas son los siguientes, tomando en consideración que José Juan Macías ya no está en la concentración y regresó a México: Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Uriel Antuna y Alexis Vega. De estos elementos cabe señalar que tanto el “Nene” como Angulo ya no serían considerados para ninguno de ambos representativos, por lo que no jugarían el duelo contra los Canaleros, pese a que siguen en la concentración.

¿Cuándo juegan México vs. Panamá?

El partido amistoso entre la Selección de México y Panamá, de preparación para la Copa Oro y los Juegos Olímpicos se disputará en el Nissan Stadium de Tennessee, Estados Unidos, este miércoles 30 de junio a las 20:00 horas tiempo del centro de México.

México: 20:00 horas

Panamá: 20:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas PT / 21:00 horas ET

Argentina: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

¿Dónde ver México vs. Panamá?

México vs. Panamá se podrá ver este miércoles 30 de junio a las 20:00 horas (CDMX) y será transmitido por TV Azteca, TUDN, Canal 5 y la app Blim. En tanto que en Panamá solo se podrá ver por TUDN y en los Estados Unidos a través de UniMás.